 Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2019

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Россия

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Источник агентства Reuters утверждает, что банк заморозил счета венесуэльского государственного нефтяного концерна, чтобы минимизировать угрозу попадания под американские санкции.

Один из офисов Газпромбанка в Москве (Фото из архива)

Один из офисов Газпромбанка в Москве (Фото из архива)

Руководство российского Газпромбанка приняло решение заморозить счета венесуэльского государственного нефтяного концерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом в воскресенье, 17 февраля, со ссылкой на собственные источники в банке, сообщило агентство Reuters. "Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции по ним  нельзя проводить", - заявил источник.

По данным агентства, Газпромбанк намерен этим шагом минимизировать риск попадания под санкции со стороны США. В руководстве банка, не ответили на запрос Reuters.

Санкции США против руководства Венесуэлы

28 января министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Ограничения были введены для того, чтобы не дать возможность распоряжаться выручкой от продажи нефти главе латиноамериканского государства Николасу Мадуро.  США и еще 52 страны мира признают легитимность временного президента страны Хуана Гуайдо.

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9 февраля Reuters сообщило, что PDVSA открыл счет в российском Газпромбанке, чтобы обойти санкции США. По информации источника агентства,  концерн направил письмо своим совместным предприятиям о том, что выручку от продажи нефти необходимо направлять на счет в России.  Кроме того, агентство процитировало письмо вице-президента PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Кинталя. В документе, который датирован 8 февраля, он упоминал "новые банковские инструкции по совершению платежей".

10 февраля Газпромбанк опроверг информацию Reuters. "В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями - клиентами банка​ в группе Газпромбанка несколько лет назад также были открыты счета PDVSA", - рассказал представитель финансового института российского агентству РБК, отметив при этом, что "никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию".

Reuters в свою очередь напоминает, что российский банк уже несколько лет ведет счета PDVSA. В 2013 году венесуэльский концерн объявил, что подписал сделку с Газпромбанком на 1 млрд долларов, которые будут направлены на финансирование совместного предприятия Petrozamora. По сообщениям источника агентства, счета Petrozamora также были заморожены.

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    Автор: Александра Елкина


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