Молдова (Молдавия) - государство в Юго-Восточной Европе с унитарной парламентской формой правления. Одна из бывших союзных республик СССР.
Республика Молдова, бывшая Молдавская ССР, обрела независимость 27 августа 1991 года. Это унитарная парламентская республика со столицей в Кишиневе. Граничит с Украиной, Румынией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой. С 1918 по 1940 годы большая часть территории нынешней Молдовы находилась в составе Королевства Румынии.
Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.