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Республика Молдова

Молдова (Молдавия) - государство в Юго-Восточной Европе с унитарной парламентской формой правления. Одна из бывших союзных республик СССР.

Республика Молдова, бывшая Молдавская ССР, обрела независимость 27 августа 1991 года. Это унитарная парламентская республика со столицей в Кишиневе. Граничит с Украиной, Румынией и непризнанной Приднестровской молдавской республикой. С 1918 по 1940 годы большая часть территории нынешней Молдовы находилась в составе Королевства Румынии.

Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" начал поставлять газ в Молдову по новому контракту 01.11.2021

Согласно новому договору с "Газпромом", цена на газ для Молдовы в ноябре составит 450 долларов за тысячу кубометров.
ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа 29.10.2021

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом 28.10.2021

Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
25/01/2021 European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks during press conference following a meeting with EU Ministers of Foreign Affairs at the EU headquarters, in Brussels, on January 25, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

Евросоюз: Россия использует газ как "оружие" против Молдовы 28.10.2021

"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

CHISINAU, MOLDOVA. SEPTEMBER 6, 2015. A protest organized by the Civic platform Dignity and Truth (DA). The rally demands resignation of the Moldovan President and Government and holding snap elections. Vadim Denisov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF Chisinau Moldova September 6 2015 a Protest Organized by The Civic Platform Dignity and Truth there The Rally Demands Resignation of The Moldovan President and Government and Holding Snap Elections Vadim Denisov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса 27.10.2021

Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.
Der Schriftzug des Energieunternehmens Gasprom auf einem Hausdach in St. Petersburg. Die OAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen Europas.

"Газпром" предлагал Молдове скидку на газ за изменение договоров с ЕС 27.10.2021

РФ хотела, чтобы Молдова изменила договор о свободной торговле с ЕС и отложила согласованные с ним реформы энергорынка, сообщает газета Financial Times. "Газпром" заверяет, что ведет переговоры "на рыночных условиях".
Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. +++ dpa-Bildfunk +++

Молдова закупает еще миллион кубометров газа у Нидерландов 27.10.2021

Нидерландская компания Vitol поставит Молдове один миллион кубометров газа. Ранее страна приобрела миллион кубометров газа у польской PGNiG.
European Commission President Ursula Von Der Leyen and Moldova's President Maia Sandu pose as they meet at the European Commission in Brussels, Belgium, January 18, 2021. REUTERS/Johanna Geron/Pool

ЕС помогает Молдове в урегулировании газового кризиса 26.10.2021

Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с президентом Молдовы. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС находится в постоянном контакте с Кишиневом по урегулированию газового кризиса.
Bildnummer: 55856405 Datum: 30.08.2011 Copyright: imago/newspix Polish gas company PGNiG is preparing shale gas production tests and may start trial extraction in its drilling near the northern Pomerania town Lubocino still in August. PUBLICATIONxNOTxINxPOL Wirtschaft Erdgas Gas Gasproduktion Produktion Polen xdp 2011 quer

Молдова после провала переговоров с Россией закупила газ у Польши 25.10.2021

Молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 млн кубометров газа. Ранее Кишинев объявил режим ЧП из-за дефицита газа.

Мир вступает в эпоху пандемий? И можно ли победить коронавирус? DW Новости (25.10.2021) 25.10.2021

Впервые в России 38 тысяч новых заражений ковидом. В ряде регионов страны частичный локдаун уже введен, остальные, такие как Москва, к нему готовятся. Статистика по ковиду растет в сторону увеличения не только в России, где до сих пор привита лишь треть населения, но и по всей Европе. В Германии, где вакцинированы почти 70 процентов граждан, цифры по ковиду тоже ползут вверх.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" грозит Молдове остановкой поставок газа 23.10.2021

Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Молдова и Россия не согласовали условия нового газового контракта 22.10.2021

Проходившие в Москве переговоры о решении газового кризиса длились два дня, но не принесли результата. В Молдове объявлено чрезвычайное положение в связи с недостатком газа.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

В Молдове объявлен режим ЧП из-за газового кризиса 22.10.2021

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения из-за кризиса в газовой сфере. Как сообщается, он будет действовать с 22 октября по 20 ноября.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

Газовый кризис в Молдове: власти не могут договориться с "Газпромом" 14.10.2021

В Молдове объявлено чрезвычайное положение в газовой отрасли. Власти пытаются найти компромисс с "Газпромом" по поводу нового контракта, а эксперты говорят о политической подоплеке кризиса.
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