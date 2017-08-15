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Фото: Marco Bonacini/Zoonar/picture alliance
Республика Колумбия
Публикации по теме
Государство в Южной Америке. Столица - Богота. Численность населения - около 50 млн человек.
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Контекст
Три человека погибли после беспорядков в Колумбии
Три человека погибли после беспорядков в Колумбии
Президент Колумбии Иван Дуке призвал к национальному диалогу после массовых протестов.
Политика
23.11.2019
23 ноября 2019 г.
МИД Колумбии прокомментировал запись Болтона о военных
МИД Колумбии прокомментировал запись Болтона о военных
Богота и Группа Лимы поддерживают Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, заявил глава МИД Колумбии.
Политика
29.01.2019
29 января 2019 г.
Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами
Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами
Президент Колумбии выдал новые ордера на арест десяти переговорщиков из повстанческой группировки ELN.
Политика
19.01.2019
19 января 2019 г.
Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился
Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился
На участки для голосования пришли менее трети колумбийцев, этого недостаточно для ввода новых антикоррупционных мер.
Политика
27.08.2018
27 августа 2018 г.
Мирный процесс в Колумбии под угрозой из-за атак повстанцев
Мирный процесс в Колумбии под угрозой из-за атак повстанцев
Последняя активная повстанческая группировка Колумбии ELN устроила взрывы на севере страны.
Политика
11.02.2018
11 февраля 2018 г.
В Колумбии официально поставлена точка в конфликте с FARC
В Колумбии официально поставлена точка в конфликте с FARC
Церемония в Фонсеке ознаменовала окончание длившегося более 50 лет противостояния Боготы и повстанцев.
Политика
15.08.2017
15 августа 2017 г.
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