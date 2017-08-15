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Фото: Marco Bonacini/Zoonar/picture alliance

Республика Колумбия

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Государство в Южной Америке. Столица - Богота. Численность населения - около 50 млн человек.

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Контекст

Колумбийский полицейский в облаке слезоточивого газа

Три человека погибли после беспорядков в Колумбии

Три человека погибли после беспорядков в Колумбии

Президент Колумбии Иван Дуке призвал к национальному диалогу после массовых протестов.
Политика23 ноября 2019 г.
Джон Болтон на брифинге в Белом Доме по ситуации в Венесуэле

МИД Колумбии прокомментировал запись Болтона о военных

МИД Колумбии прокомментировал запись Болтона о военных

Богота и Группа Лимы поддерживают Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, заявил глава МИД Колумбии.
Политика29 января 2019 г.
Президент Колумбии Иван Дуке

Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами

Власти Колумбии прекратили мирные переговоры с повстанцами

Президент Колумбии выдал новые ордера на арест десяти переговорщиков из повстанческой группировки ELN.
Политика19 января 2019 г.
Здание парламента Колумбии

Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

Антикоррупционный референдум в Колумбии провалился

На участки для голосования пришли менее трети колумбийцев, этого недостаточно для ввода новых антикоррупционных мер.
Политика27 августа 2018 г.
Члены повстанческой группировки ELN

Мирный процесс в Колумбии под угрозой из-за атак повстанцев

Мирный процесс в Колумбии под угрозой из-за атак повстанцев

Последняя активная повстанческая группировка Колумбии ELN устроила взрывы на севере страны.
Политика11 февраля 2018 г.
Склад оружия повстанцев в лагере FARC на юго-западе Колумбии (фото из архива, февраль 2017 года)

В Колумбии официально поставлена точка в конфликте с FARC

В Колумбии официально поставлена точка в конфликте с FARC

Церемония в Фонсеке ознаменовала окончание длившегося более 50 лет противостояния Боготы и повстанцев.
Политика15 августа 2017 г.
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