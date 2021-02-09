 Решение об освобождении двух осужденных Гаагским трибуналом огласят 8 марта | Новости из Германии о Европе | DW | 10.02.2021

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Европа

Решение об освобождении двух осужденных Гаагским трибуналом огласят 8 марта

В 2007 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Драгомира Милошевича и Милана Мартича к более чем 30 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях.

Судейский молоток

Тартуский уездный суд огласит решение по условно-досрочному освобождению военных преступников Драгомира Милошевича и Милана Мартича 8 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Аннет Крейтсман агентству "Интерфакс" в среду, 10 февраля.

Накануне суд обсудил вопрос об освобождении под электронный надзор 78-летнего Милошевича и 66-летнего Мартича, отбывающих наказание в Тартуской тюрьме, при этом представители прокуратуры и тюрьмы выступили против, передает Балтийская служба новостей (Baltic News Service, BNS). При вынесении решения суд должен также учесть мнение председателя Международного уголовного суда (МУС).

Приговоры Милошевичу и Мартичу

В 2007 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Милошевича виновным в военных преступлениях против мирных жителей, совершенных в 1994 и 1995 годах во время осады города Сараево. Милошевич командовал войсками боснийских сербов в течение 15 из 44 месяцев блокады Сараево. В 2009 году апелляционное вече МТБЮ сократило срок до 29 лет.

Мартича МТБЮ приговорил к 35 годам тюрьмы, признав его виновным в соучастии в пытках и массовых убийствах, разрушении домов и изгнании местных жителей, а также в организации бомбардировки Загреба в 1995 году.

Оба военных преступника отбывают наказание в Эстонии, так как Таллин и трибунал заключили соглашение об исполнении судебных приговоров.

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    Автор: Ефим Шуман


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