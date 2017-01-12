Репортаж DW с украинско-российской границы

Новый канцлер ФРГ пригрозил Москве последствиями за эскалацию в Украине

В день вступления в должность канцлера Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость соблюдать принцип нерушимости границ. В свою очередь Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос о возможном вторжении РФ в Украину.