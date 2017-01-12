Репортаж DW с украинско-российской границы

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Командующий Объединенных сил Украины не считает войну неизбежной. Но убежден, что войска США или НАТО не встанут на защиту Украины.
В день вступления в должность канцлера Германии Олаф Шольц подчеркнул необходимость соблюдать принцип нерушимости границ. В свою очередь Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос о возможном вторжении РФ в Украину.
Отказ от строительства "Северного потока - 2" может привести к усилению напряженности на границе Украины и России, считает Хайко Мас.
Президент Украины в ответ на предложение провести встречу советников лидеров стран "нормандской четверки" на линии разграничения позвал российского президента прямо в Донбасс.
Как предотвратить угрозу войны РФ с Украиной, зачем британские корабли идут в Черное море - интервью DW c отставным генералом, экс-замкомандующего НАТО в Европе Ричардом Ширреффом.
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