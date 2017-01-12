 Репортаж DW с украинско-российской границы | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.12.2021

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Украина

Репортаж DW с украинско-российской границы

Командующий Объединенных сил Украины не считает войну неизбежной. Но убежден, что войска США или НАТО не встанут на защиту Украины.

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