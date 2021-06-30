Ректор Пенсильванского университета может стать послом США в ФРГ

Ректор старейшего в США Пенсильванского университета Эми Гутманн, судя по всему, станет новым послом Соединенных Штатов в Германии. Об этом в среду, 30 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее такую же информацию обнародовал немецкий еженедельник Der Spiegel, сославшись на правительственные круги ФРГ и США.

Как ожидается, американский президент Джозеф Байден предложит назначить Гутманн на этот пост, после чего ей предстоит заручиться поддержкой Сената Конгресса США. Одобрить кандидатуру необходимо и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), но его решение в данном случае считается формальностью, уточняет агентство AFP.

Первая женщина на этом посту

В случае одобрения Эми Гутманн станет первой женщиной, занявшей должность посла США в ФРГ.

По профессии 71-летняя Гутманн - политолог. Ее отец, еврей, был вынужден бежать из нацистской Германии в 1934 году. С 2004 года она - ректор Пенсильванского университета, который считается одним из лучших в стране и входит в так называемую Лигу плюща.

Должность посла Вашингтона в Берлине остается вакантной с момента ухода с нее Ричарда Гренелла в июне 2020 года. Тогдашний президент США Дональд Трамп хотел назначить вместо Гренелла отставного полковника американской армии Дугласа Макгрегора, но его кандидатуру не одобрил американский Сенат.

Посольство США в Берлине временно возглавляет заместитель Гренелла - Робин Куинвиль.

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