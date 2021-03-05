Референдум в Швейцарии: запретят ли в стране никабы и балаклавы?

В Швейцарии 7 марта 2021 года проходит референдум по внесению поправок в конституцию, позволяющих ввести запрет на ношение одежды, скрывающей лицо. Речь идет как об одежде мусульманских женщин - никабе и парандже, так и о балаклавах, которые носят, например, футбольные фанаты. Кому принадлежит инициатива такого запрета и чему посвящена дискуссия в стране?

Кто и почему хочет запретить никаб?

Вальтер Вобманн (Walter Wobmann) - депутат Национального совета парламента Швейцарии, представляющий правое крыло национал-консервативной "Швейцарской народной партии", доволен происходящим. Инициатива его соратников и его самого о запрете на ношение в общественных местах одежды, полностью скрывающей лицо, вызвала дискуссию о политическом исламе в Швейцарии.

Правительство и парламент страны, различные женские организации, ученые-исламоведы, представители церквей - все дискутируют о предложении запретить ношение никаба и других видов одежды, закрывающих лицо, и притеснении женщин-мусульманок. То, что речь в законе идет также о запрете на маскировку лиц во время демонстраций или футбольных матчей, является второстепенным делом.

Рекламные плакаты в поддержку запрета никаба

Вальтер Вобманн 11 лет назад уже успешно боролся против строительства новых минаретов в Швейцарии. Он считает, что запрет на ношение никаба является логическим шагом, продолжением борьбы с радикальным политическим исламом, в котором Вобманн и его соратники видят угрозу: "В других странах он уже широко распространен, а теперь он подкрадывается и к нам. Если мы этого не хотим, то должны сейчас, в самом начале, все четко урегулировать".

Инициатива о внесении поправок в конституцию, позволяющих ввести подобный запрет, за которую голосуют швейцарцы на референдуме, направлена на то, чтобы предоставить женщинам свободу, говорит в интервью DW Вальтер Вобманн. "Подавлению женщины, обесцениванию ее личности нет места в нашем обществе, поэтому мы и выступили с такой инициативой. В нашем обществе показывают лицо. Это признак нашего свободного, демократического общественного порядка", - подчеркнул Вобманн.

Быть или не быть запрету? Мнения разделились

Правительство Швейцарии и большинство депутатов парламента в Берне видят эту ситуацию иначе. Они рекомендуют голосовать против запрета. Глава федерального департамента юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) посоветовала избирателям проголосовать против запрета. "Инициатива предполагает решение проблемы, которую можно назвать малозначимым феноменом", - говорит она.

Туристы из исламской страны в швейцарских Альпах

В Швейцарии всего около 20-30 женщин, которые носят одежду, полностью закрывающую лицо и тело. В основном речь идет о туристках, которые ненадолго остановились в Швейцарии, поясняет Карин Келлер-Суттер. "Запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, не предоставляет защиту от экстремизма и терроризма. Для этих целей в стране есть более эффективные инструменты", - подчеркивает она. Парламент Швейцарии только что принял новый закон о полиции, призванный защитить страну от радикальных исламистов и террористов.

Никаб - политический символ?

Одну из тех 20-30 женщин в Швейцарии, которые носят никаб, закрывающий все лицо и оставляющий лишь узкую прорезь для глаз, зовут Умм Мерием. Свое настоящее имя она предпочла не называть. Женщина приняла ислам и с тех пор добровольно из собственных убеждений носит никаб. "Мужчины созданы для того, чтобы видеть красоту женщины. Но они не могут смириться с моим желанием держать дистанцию по отношению к ним. Поэтому мне гораздо лучше, когда я ношу никаб", - рассказывает Умм Мерием.

Она не считает, что ношение одежды, полностью закрывающей лицо, - это политический акт. "Я вовсе не фундаменталистка, как и другие женщины, которые носят никаб. Салафизм, ваххабизм - это новые явления, с которыми я себя не могу себя идентифицировать", - утверждает Мерием.

Мусульманка в большом торговом центре

Женский совет Конференции католических епископов Швейцарии, исламские объединения и некоторые политики-феминистки считают, что запрет на ношение никаба поставит под угрозу свободу вероисповедания в Швейцарии.

Вальтер Вобманн, чья инициатива о запрете одежды мусульманских женщин, закрывающей лицо, собрала более 100 тысяч подписей, что сделало возможным проведение референдума по этому вопросу, с таким мнением не согласен.

"То, что это говорят церкви, нормальный человек понять не может. Ведь это же направлено против радикального политического ислама, а не против ислама как религии вообще. С людьми, которые исповедуют умеренный ислам, нет проблем. По сути, женщинам не нужно закрывать лицо, потому что нигде в Коране не написано, что это необходимо. Это лишь символ, который появился позже", - считает швейцарский депутат. По его мнению, полностью закрытые лица женщин, как и минареты на мечетях, являются выражением политического ислама с его шариатским правом. "Мы, конечно, не хотим этого в нашей социокультурной среде", - заявил он.

Феминистки за или против никаба?

Некоторые швейцарские феминистки и ученые-исламоведы поддержали инициативу о запрете никаба и призвали избирателей голосовать за нее. Швейцарский политолог Эльхам Манеа, имеющая арабские корни, заявила в интервью швейцарскому радио, что никаб однозначно является "символом религиозной фундаменталистской крайне правой идеологии". "В свободном обществе женщин должны уважать и защищать их права и достоинство", - подчеркнула она.

Женщина в никабе с плакатом: "Моя одежда - мой выбор"

Между тем "Межрелигиозный аналитический центр", ассоциация религиозных женщин из Швейцарии, считает, что запрет ударит по "жертвам". "Женщины, которых принуждают к тому, чтобы они закрывали лицо, будут наказаны вместо того, чтобы получить поддержку и перестать носить никаб. В Швейцарии уже уголовно наказуемым считается принуждение женщины к ношению одежды, закрывающей лицо. Не должно быть предписаний, касающихся того, носить или не носить такую одежду", - говорится в заявлении организации.

Похожий аргумент приводит и крупнейшая женская ассоциация в Швейцарии Alliance F, выступающая за равноправие. "Феминистки отстаивают права и свободы женщин. К этому относится и свободный выбор одежды", - говорит Майя Граф (Maya Graf), одна из руководителей ассоциации.

Итог референдума непредсказуем

Опросы общественного мнения пока не дают однозначных прогнозов, чем закончится референдум. Согласно результатам, которые приводит швейцарское радио, 49 процентов участников референдума проголосуют против запрета, 47 процентов - его поддержат. Четыре процента опрошенных затруднились с ответом. "Исход может быть непредсказуем. Здесь, в Швейцарии, последнее слово остается за людьми. Давайте подождем и посмотрим", - полагает Вальтер Вобманн.

В двух кантонах Швейцарии - Тичино и Санкт-Галлене - уже действует запрет на ношение одежды, закрывающей лицо. По словам Карин Келлер-Суттер, ранее этот вопрос был в компетенции руководства каждого из кантонов. И так и должно оставаться и дальше, единые правила для всей Швейцарии в данном случае не нужны, полагает она.

В соседних с Швейцарией странах - Франции и Австрии - уже действует подобный запрет. В шести других странах-членах ЕС действуют национальные или региональные ограничения, касающиеся одежды, скрывающей лицо.

Таким образом Вальтер Вобманн со своей инициативой - не единственный, кто в Европе пытался запретить ношение никабов. Такие попытки предпринимались в 22 европейских странах. Лишь немногие из них, по данным исследования фонда "Открытое общество", оказались успешными.

В Швейцарии в 2009 году запретили сооружение новых минаретов в 300 мечетях страны. В стране с 8,6 млн жителей, 450 тыс. из которых исповедуют ислам, существует лишь 4 минарета. Полицейское ведомство Швейцарии в 2017 году установило около 90 человек, которые радикализировались и выехали из страны, чтобы присоединиться к террористической организации "Исламское государство" или другим радикальным исламским организациям.

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