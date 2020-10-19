Разнообразие видов в ЕС находится под угрозой

Евросоюз принимает недостаточно усилий по защите природы, биологическое разнообразие видов находится под угрозой. Это следует из отчета Европейского агентства по охране окружающей среды (EAA), обнародованного в понедельник, 19 октября, в Копенгагене.

Многие виды животных и растений в ЕС оказываются вытесненными из их естественной среды обитания из-за активного ведения сельского и лесного хозяйства, говорится в документе. Постоянное расширение жилых территорий приводит к разрушению скалистых массивов, дюн и других биотопов. Усугубляется ситуация непрекращающимся загрязнением окружающей среды.

По мнению экспертов EAA, несмотря на некоторые улучшения, в целом деятельность стран-членов ЕС по сохранению биологического разнообразия и защите видов животных и растений, которым грозит исчезновение, недостаточно эффективна. Принятые в ЕС директивы и предписания по охране природы исполняются не в полной мере, подчеркивается в отчете ведомства.

"Защита природы и ее способности к восстановлению в Европе, а также благополучие человека требуют фундаментальных изменений", - заявил в этой связи гендиректор EAA Ханс Брюнинкс. В первую очередь, речь идет о новом подходе к производству и потреблению продуктов питания, использованию лесных ресурсов и строительству городов, добавил эксперт.

Всеобъемлющий отчет о состоянии природы в Евросоюзе

По данным EAA, представленный 19 октября отчет является самой полной базой данных о состоянии природы в ЕС. Документ был подготовлен на основе данных стран-членов Евросоюза по защите видов животных и растений, а также их сред обитания за период с 2013 по 2018 год.

Что касается Германии, то большая часть тех биологических видов и биотопов, о которых страна проинформировала EAA, находится в "неудовлетворительном или плохом состоянии". Аналогичная ситуация, судя по отчету EAA, наблюдается и в других странах Евросоюза. "Существенных улучшений нет. Это тревожные новости", - отметил член правления фонда WWF Deutschland Кристоф Хайнрих (Christoph Heinrich), комментируя наблюдающееся сокращение популяции определенных видов животных в Германии. По его словам, у правительства ФРГ есть шанс радикально развернуть эту тенденцию благодаря председательству страны в Евросовете.

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