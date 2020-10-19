Разнообразие видов в ЕС находится под угрозой

Евросоюз принимает недостаточно усилий по защите природы, биологическое разнообразие видов находится под угрозой. Это следует из отчета Европейского агентства по охране окружающей среды (EAA), обнародованного в понедельник, 19 октября, в Копенгагене.
Многие виды животных и растений в ЕС оказываются вытесненными из их естественной среды обитания из-за активного ведения сельского и лесного хозяйства, говорится в документе. Постоянное расширение жилых территорий приводит к разрушению скалистых массивов, дюн и других биотопов. Усугубляется ситуация непрекращающимся загрязнением окружающей среды.
По мнению экспертов EAA, несмотря на некоторые улучшения, в целом деятельность стран-членов ЕС по сохранению биологического разнообразия и защите видов животных и растений, которым грозит исчезновение, недостаточно эффективна. Принятые в ЕС директивы и предписания по охране природы исполняются не в полной мере, подчеркивается в отчете ведомства.
"Защита природы и ее способности к восстановлению в Европе, а также благополучие человека требуют фундаментальных изменений", - заявил в этой связи гендиректор EAA Ханс Брюнинкс. В первую очередь, речь идет о новом подходе к производству и потреблению продуктов питания, использованию лесных ресурсов и строительству городов, добавил эксперт.
Всеобъемлющий отчет о состоянии природы в Евросоюзе
По данным EAA, представленный 19 октября отчет является самой полной базой данных о состоянии природы в ЕС. Документ был подготовлен на основе данных стран-членов Евросоюза по защите видов животных и растений, а также их сред обитания за период с 2013 по 2018 год.
Что касается Германии, то большая часть тех биологических видов и биотопов, о которых страна проинформировала EAA, находится в "неудовлетворительном или плохом состоянии". Аналогичная ситуация, судя по отчету EAA, наблюдается и в других странах Евросоюза. "Существенных улучшений нет. Это тревожные новости", - отметил член правления фонда WWF Deutschland Кристоф Хайнрих (Christoph Heinrich), комментируя наблюдающееся сокращение популяции определенных видов животных в Германии. По его словам, у правительства ФРГ есть шанс радикально развернуть эту тенденцию благодаря председательству страны в Евросовете.
Смотрите также:
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Главный приз конкурса
Черного носорога, застреленного польстившимися на его рог браконьерами, запечатлел в одном из южноафриканских заповедников нью-йоркский фотограф, уроженец ЮАР Брент Стиртон. Музей естествознания в Лондоне объявил эту работу победителем ежегодно организуемого им международного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. На Земле осталось около 5000 черных носорогов.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Лучший молодой фотограф"
На фотографии, сделанной в джунглях Республики Конго, запечатлена равнинная горилла, возлежащая среди деревьев и придерживающая одной лапой кокосовый орех. Автор этого снимка, фотограф из Нидерландов Даниэль Нельсон, одержал победу в номинации "Лучший молодой фотограф 2017" конкурса Wildlife Photographer of the Year Award.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Юный фотограф, возраст 11-14 лет"
Холодный пасмурный день. Глубокий снег покрыл долину Ламар в Йеллоустоунском национальном парке, расположенном в штате Вайоминг, США. Эта лиса охотилась рядом с дорогой, как вдруг нашла гусиное яйцо. На снимке запечатлен момент, когда она пытается закопать бесценную находку. Автор снимка - американец Эшли Скалли.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Млекопитающие"
Этих резвящихся кашалотов снял всемирно известный мастер подводной фотосъемки Тони Ву, родившийся в Китае. Снимок сделан в акватории у побережья Шри-Ланки. В природе у кашалота практически нет врагов. Зато охотой на этого безобидного млекопитающего долго занимался человек. Она прекратилась лишь три десятилетия назад. И сейчас сильно сократившееся поголовье кашалотов медленно, но восстанавливается.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Одиночный снимок"
Американский фотограф Джастин Хофман часто участвует в международных экологических экспедициях, задача которых - положить конец загрязнению мирового океана. Во время одной из них, когда он занимался съемками у побережья индонезийского острова Сумбава, в объективе его камеры оказался морской конёк, схвативший плававшую в грязной воде среди мусора ватную палочку - видимо, принял ее за водоросли.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Птицы"
Австралийская кустарниковая индейка откладывает яйца прямо рядом с домом автора этого снимка Джерри Пирса на окраине Сиднея. Интересно то, что эти птицы не высиживают свои яйца, а закапывают их в местах, где обеспечивается необходимая для инкубации температура. Здесь индейка засыпает яйца гниющими под действием микроорганизмов растительными остатками.
-
Лучшие фотографии дикой природы 2017 года
Номинация "Амфибии и рептилии"
Американскому фоторепортеру Брайану Скерри удалось сфотографировать кожистую морскую черепаху. Это один из старейших видов черепах в мире и сейчас находящихся под угрозой исчезновения. Скерри снял черепаху в резервате Санди-Пойнт у острова Санта-Крус, относящегося к Виргинским островам США, на пляжах которых эти животные откладывают яйца.
Автор: Наталия Королева