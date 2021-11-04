Расследование связей Трампа с Россией

Предполагаемые связи штаба Трампа с Россией стали объектом расследования комитета по разведке Конгресса США. Результаты расследования могут иметь большие последствия для команды Трампа и для него самого.

Скандалы вокруг предполагаемых связей с Россией сопровождают Дональда Трампа с момента вступления в должность президента США. Речь идет о возможном сговоре между членами его предвыборного штаба и Кремлем с целью повлиять на результат голосования в пользу Трампа, а также о возможном наличии у России компромата на нового главу Белого дома, которым его можно шантажировать. В России все обвинения в попытках манипулировать выборами в США отрицают.



С конца марта 2017 года расследованием "российских связей" Трампа занялся комитет по разведке Конгресса США. Если факт сговора удастся установить, это может иметь большие последствия для команды Трампа и для него самого, а при определенных обстоятельствах даже закончиться импичментом.



Расследование было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.