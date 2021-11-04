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Расследование связей Трампа с Россией

Предполагаемые связи штаба Трампа с Россией стали объектом расследования комитета по разведке Конгресса США. Результаты расследования могут иметь большие последствия для команды Трампа и для него самого.

Скандалы вокруг предполагаемых связей с Россией сопровождают Дональда Трампа с момента вступления в должность президента США. Речь идет о возможном сговоре между членами его предвыборного штаба и Кремлем с целью повлиять на результат голосования в пользу Трампа, а также о возможном наличии у России компромата на нового главу Белого дома, которым его можно шантажировать. В России все обвинения в попытках манипулировать выборами в США отрицают.

С конца марта 2017 года расследованием "российских связей" Трампа занялся комитет по разведке Конгресса США. Если факт сговора удастся установить, это может иметь большие последствия для команды Трампа и для него самого, а при определенных обстоятельствах даже закончиться импичментом.

Расследование было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.

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epa02625235 Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) welcomes U.S. Vice President Joe Biden (L) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV

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This photo shows the NATO headquarters in Brussels on February 14, 2018. / AFP PHOTO / JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP via Getty Images)

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10.03.2011 epa02625257 U.S. Vice President Joe Biden (L) speaks with Russian Prime Minister Vladimir Putin (R) during their meeting in Moscow, Russia 10 March 2011. Joe Biden is on a three-day visit in Russia. EPA/MAXIM SHIPENKOV ++

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Konstantin Kilimnik, an elusive figure under indictment for alleged witness tampering by Special Counsel Robert Mueller, is seen seated on the far left in a March 2006 photo obtained by The Associated Press as part of a collection of internal corporate memos and business records from the international political consulting offices of Donald Trump’s ex-campaign chairman, Paul Manafort. Mueller has indicated that Kilimnik is in Russia and has ties to Russian intelligence, which Kilimnik disputes. The photograph represents one of the few images known to exist of Kilimnik. Also in the photo, seated from left: Kilimnik, Martha Young, Catherine Barnes, Tad Devine, Paul Manafort, Phillip Griffin; standing from left: Lee Avrashov, an unidentified individual and Christian Ferry. (via AP) |

ФБР обещает 250 000 долларов за информацию о россиянине Килимнике 26.02.2021

Константин Килимник, помощник экс-главы предвыборного штаба Трампа, обвинен в США в воспрепятствовании правосудию. Суд выдал ордер на арест политтехнолога, которого ФБР считает связанным с разведкой РФ.

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Сказочный сюжет о митингах в России из-за ареста Навального. Клиника по оперативному лечению мировых лидеров. Музыкальный номер о вовлечении несовершеннолетних в протесты. Смотрите в 155-м выпуске "Заповедника"!
FILE - In this Jan. 25, 2021, file photo, President Joe Biden answers questions from reporters in the South Court Auditorium on the White House complex, in Washington. Biden is set to announce a wide-ranging moratorium on new oil and gas leasing on U.S. lands, as his administration moves quickly to reverse Trump administration policies on energy and the environment and address climate change. (AP Photo/Evan Vucci, File)

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит в политике США (фотогалерея) 30.01.2021

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Джо Байден в первый рабочий день в Белом доме

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США 29.01.2021

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Трамп поручил рассекретить документы ФБР о своих связях с Россией 20.01.2021

В секретные документы были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования.

Трампа забанили. Госдуме поможет искусственный интеллект. Новые стишки - "Заповедник", выпуск 153, 17.01.21 17.01.2021

Дональд Трамп, Иванка и Меланья Трамп, Майк Помпео, Джо Байден и Камала Харрис в сюжете из “Звездных войн”: Трамп назначает себя Императором. Путин, Золотов, Матвиенко и Володин поют о новых “запретительных” законах. Меркель, Путин, Нетаньяху, Трамп, Зеленский, Лукашенко и Джонсон читают стихи с последними новостями в России и мире. Смотрите в 153-м выпуске "Заповедника"!
U.S. President Donald Trump uses a mobile phone during a roundtable discussion on the reopening of small businesses in the State Dining Room at the White House in Washington, U.S., June 18, 2020. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY

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Штурм Конгресса США: есть ли там российский след? 07.01.2021

Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.
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