Расследование обнаружило 216 тысяч жертв педофилии в католической церкви Франции

Независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в католической церкви Франции выявила около 216 тысяч жертв среди детей и подростков за последние 70 лет. Результаты работы комиссии в составе юристов. врачей, историков и теологов были обнародованы во вторник, 5 октября. Преступления совершали действующие и бывшие католические священники,монахи и другие лица, причастные к церковному служению. Две трети преступлений были совершены именно священниками. От 2900 до 3200 человек комиссия считает виновными в разного рода сексуальном насилии.
По данным главы комиссии Жан-Марка Сове, число жертв сексуального насилия может возрасти до 330 тысяч, если учитывать преступления, совершенные за прошедшие 70 лет в учреждениях, созданных и управляемых католической церковью.
Комиссия также передала прокурорам свидетельства 22 случаев насилия, по которым все еще можно возбудить уголовные дела. Кроме того, она подготовила список из 45 рекомендаций по недопущению сексуального насилия в церкви.
Расследование инициировано католической церковью Франции
В общей сложности потребовалось 2,5 года, чтобы проанализировать данные, собранные в церковных, судебных и полицейских архивах, СМИ, а также изучить признания жертв. Расследование было инициировано французской католической церковью в феврале 2019 года после череды громких скандалов в католической церкви в ряде других стран.
Ранее в 2021 году папа Франциск изменил церковное право, ужесточив ответственность священнослужителей за сексуальные домогательства. По новым правилам католической церкви, сексуальное домогательство, растление малолетних, хранение детской порнографии и сокрытие сексуальных преступлений отдельно прописаны как нарушения канонического права.
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
Спорт и арт-сообщество
О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.
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#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют
А что в России?
История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать
Автор: Никита Баталов