 Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.12.2020

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Культура и стиль жизни

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель

Египтологи из Боннского университета расшифровали наскальную надпись, датированную четвертым тысячелетием до н.э. Результат оказался настоящей сенсацией.

Древнейший дорожный указатель в мире

Высеченная на скале надпись, обнаруженная немецкими учеными-египтологами во время археологической экспедиции на территории современного Судана два года назад, относится, как оказалось, к додинастическому периоду Древнего Египта. Она указывает на времена правления фараона - "царя" Гора (или Хора) Скорпиона (Скорпион II). Обнаружили ее недалеко от древнего города Асуана. 

Четыре иероглифа, высеченные на скале в пустынном районе Вади Абу-Субейра, указывают на "владения царя Скорпиона", объясняет DW профессор кафедры египтологии Боннского университета Людвига Моренца (Ludwig Morenz).

Четыре иероглифа были вырезаны на скале более 5000 лет назад

Четыре иероглифа были вырезаны на скале более 5000 лет назад

Расшифровать наскальные знаки и установить возраст происхождения надписи удалось совместными усилиями египтологов из немецкого Бонна при участии министерства по делам древностей Египта. Этот "топографический указатель" был изготовлен в четвертом тысячелетии до н.э., точнее - примерно в 3070 году.

Древнейший указатель населенного пункта 

Один из иероглифов - в виде круга - натолкнул ученых на мысль, что он символизирует населенный пункт. "Сочетание же всех четырех иероглифов наскального послания теперь мы можем расшифровать как "владение царя Скорпиона". Это было характерной комбинацией знаков для обозначения населенного пункта в Египте", - поясняет немецкий ученый-египтолог в интервью DW. 

Понятие "владениесуществовало уже в четвертом тысячелетии до н.э. Оно обозначало территорию, подвластную некоему правителю или относившуюся к какому-либо центру (например, храмовому комплексу). Последний знак в надписи, "круглый" иероглиф, довольно схематично изображающий поселение, подкрепляет предположение, что наскальное послание - топоним, считает профессор Моренц.  

Письменность в провинции

В центре внимания ученых - изучение общественного, политического строя, уклада жизни людей, населявших более пяти тысяч лет назад восточный берег Нила. Открытие наскальной надписи в столь отдаленном от правительственного центра регионе - значительный вклад в мировую историю, подчеркивает египтолог из Бонна.   

Вади эль-Малик

Регион Вади эль-Малик

"Особый интерес, как мне кажется, это открытие представляет и для истории развития средств коммуникации, ведь в то время человечество только начинало осваивать письменность. Искусство письма считалось верхом достижений современности. С социокультурной точки зрения, показательно и то, что такие современные средства коммуникации, как оказалось, использовались не только в регионах с развитой инфраструктурой, но и на периферии - в отдаленном районе Вади эль-Малик", - считает профессор Моренц.  

Надпись на скале высечена сравнительно крупными иероглифами. Кроме того, типичным для той древней эпохи считается, по словам ученого, более связная форма шрифта - курсив, напоминающий значительно позднее появившуюся скоропись. "При более глобальном сравнении следует отметить, что в конце четвертого тысячелетия до н.э. была и другая распространенная система письма - протоклинопись из Месопотамии", - перечисляет немецкий египтолог.  

Первое территориальное государство мира   

Египет, как предполагает ученый, стал первым в мире территориальным государством. Новое открытие поможет более глубоко изучить социально-исторический аспект процесса колонизации долины Нила в конце четвертого - начале третьего тысячелетия до н.э.

Сокол - символ бога Гора (Хора) в Древнем Египте

Сокол - символ бога Гора (Хора) в Древнем Египте

"С глобально-исторической точки зрения, первое территориальное государство древности образовалось в долине Нила и занимало территорию протяженностью более 800 километров с севера на юг. Возглавил его фараон - "полуцарь-полубог", названный в честь бога Гора - Гор Скорпион (Скорпион II). Такой путь развития государства подтверждается археологическими находками, обнаруженными в местах древних погребений (некрополей), расположенных, как правило, на окраинах древних городов. Здесь же, в отличие от крупных населенных центров, в поле зрения оказалась периферия", - поясняет ученый.  

Засушливые территории Вади Абу Субейра и Вади эль-Малик, где профессор Моренц с группой ученых из Бонна и египетскими коллегами из министерства по делам древностей Египта обнаружили древний дорожный указатель, археологами еще плохо изучены. Людвиг Моренц уверен, что на месте сенсационной находки ученых ждет еще немало удивительных и важных открытий.

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