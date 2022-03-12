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Раиф Бадави

В 2014 году блогер Раиф Бадави был осужден в Саудовской Аравии на 10 лет тюрьмы. В марте 2022 года родные блогера сообщили о его освобождении.

Правозащитник и блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави много лет борется за свободу слова в своей стране. На сайте "Свободные саудовские либералы" он критикует недостатки политической и общественной системы Саудовской Аравии. В мае 2014 года 31-летнего активиста приговорили к тысяче ударов плетью, большому штрафу и десяти годам лишения свободы. В 2015 году он был удостоен премии "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism медиакомпании Deutsche Welle, а также премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присуждаемой Европарламентом. В марте 2022 года родные Бадави сообщили о его освобождении.

Саудовский блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы

Саудовский блогер Раиф Бадави освобожден из тюрьмы 12.03.2022

Энсаф Хайдар сообщила, что ее мужа - блогера и правозащитника Раифа Бадави - выпустили на свободу. Он был осужден на 10 лет по обвинению в оскорблении ислама.
Меркель призвала Эр-Риад соблюдать права человека (видео)

Меркель призвала Эр-Риад соблюдать права человека (видео) 01.05.2017

Ангела Меркель побывала в Саудовской Аравии. В ходе визита обсуждались в основном экономические вопросы. Канцлер затронула также тему прав человека, а один из саудовских чиновников даже назвал ее образцом для женщин.

Без хиджаба: визит Меркель в Саудовскую Аравию (01.05.2017) 01.05.2017

Ангела Меркель побывала в Саудовской Аравии. В ходе визита обсуждались в основном экономические вопросы. Канцлер затронула также тему прав человека, а один из саудовских чиновников даже назвал ее образцом для женщин.
Жена саудовского блогера получила немецкую премию

Жена саудовского блогера получила немецкую премию 24.04.2016

По словам Энсаф Хайдар, пока нет признаков, что ее мужа - блогера и правозащитника Раифа Бадави могут освободить досрочно. Он осужден на 10 лет по обвинению в оскорблении ислама.
Эр-Рияд освободил сестру блогера Самар Бадави

Эр-Рияд освободил сестру блогера Самар Бадави 13.01.2016

Правозащитницу отпустили на следующий день после задержания. Посольство Саудовской Аравии в Берлине утверждает, что Бадави лишь посетила прокуратуру в назначенное время.
В Саудовской Аравии арестовали сестру блогера Раифа Бадави

В Саудовской Аравии арестовали сестру блогера Раифа Бадави 13.01.2016

В международной правозащитной организации Amnesty International арест Самар Бадави назвали "новым вызывающим тревогу ударом по правам человека в Саудовской Аравии".
Лауреат премии Сахарова Раиф Бадави: символ борьбы за права человека

Лауреат премии Сахарова Раиф Бадави: символ борьбы за права человека 16.12.2015

16 декабря в Страсбурге состоялась церемония вручения премии имени Сахарова, ежегодно присуждаемой Европарламентом. В 2015 году ее лауреат - блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави.
Cаудовский блогер Раиф Бадави объявил в тюрьме голодовку

Cаудовский блогер Раиф Бадави объявил в тюрьме голодовку 11.12.2015

Активист, помещенный в новую тюрьму с более жестким режимом изоляции, уже несколько дней отказывается принимать пищу, сообщила его жена.
Комментарий: Репрессивные режимы не могут быть партнерами Европы

Комментарий: Репрессивные режимы не могут быть "партнерами" Европы 29.10.2015

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2015 года присуждена блогеру из Саудовской Аравии Раифу Бадави. Это решение Европейского парламента - прямой сигнал репрессивным режимам, считает Райнер Золлих.
Немцов - один из трех номинантов на премию Сахарова

Немцов - один из трех номинантов на премию Сахарова 15.10.2015

Опубликован шорт-лист претендентов на премию в сфере защиты прав человека им. Сахарова, ежегодно присуждаемую Европарламентом. В него включили убитого российского оппозиционера Бориса Немцова.
Жена блогера Бадави основала правозащитный фонд его имени

Жена блогера Бадави основала правозащитный фонд его имени 11.09.2015

Фонд будет защищать осужденных правозащитников и стимулировать политические дискуссии в арабском мире. Его основала жена Раифа Бадави, которая живет в эмиграции в Канаде.
Немцов и Савченко номинированы на премию Сахарова

Немцов и Савченко номинированы на премию Сахарова 10.09.2015

В списке Европарламента числятся также саудовский блогер Раиф Бадави и Эдвард Сноуден.
Верховный суд Саудовской Аравии оставил в силе приговор блогеру Бадави

Верховный суд Саудовской Аравии оставил в силе приговор блогеру Бадави 07.06.2015

Жена Раифа Бадави сообщила, что решение суда обжалованию не подлежит. Она опасается, что ее мужу в ближайшее время могут устроить публичную порку.
Amnesty International призвала освободить саудовского блогера Раифа Бадави

Amnesty International призвала освободить саудовского блогера Раифа Бадави 23.05.2015

Правозащитники считают, что власти ФРГ должны способствовать освобождению саудовского блогера, удостоенного премии DW "За свободу слова".
Власти ФРГ работают над смягчением приговора саудовскому блогеру Раифу Бадави

Власти ФРГ работают над смягчением приговора саудовскому блогеру Раифу Бадави 03.03.2015

Жена Бадави попросила вице-канцлера ФРГ Зигмара Габриэля, отправляющегося с визитом в Эр-Рияд, поспособствовать освобождению ее мужа, удостоенного недавно премии DW "За свободу слова" .
The Bobs: осужденный саудовский блогер победил в номинации За свободу слова

The Bobs: осужденный саудовский блогер победил в номинации "За свободу слова" 25.02.2015

Приз "За свободу слова" на международном конкурсе The Bobs - Best of Online Activism получил блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави, который сейчас содержится в заключении.
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