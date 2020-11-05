Путин расширил гарантии неприкосновенности экс-президентов России

Владимир Путин во вторник, 22 декабря, подписал закон, расширяющий гарантии бывшим президентам России. Теперь экс-глав государства нельзя привлечь к административной и уголовной ответственности, а также задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать.

Нововведения усложняют процедуру лишения бывших президентов неприкосновенности. Теперь для этого необходимо, чтобы Госдума РФ обвинила экс-президента в государственной измене или ином тяжком преступлении, Верховный суд подтвердил наличие признаков состава преступления, а Конституционный суд установил, что порядок выдвижения обвинения был соблюден.

В прежней редакции закона говорилось, что бывшего президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности лишь за деяния, совершенные за время пребывания на посту. Кремль объяснил нововведения необходимостью привести гарантии экс-главам государства в соответствие с обновленной Конституцией.

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