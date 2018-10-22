Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год без дополнительных условий

Президент России Владимир Путин предложил продлить как минимум на один год без дополнительных условий срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом Путин, как передает ТАСС, заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, 16 октября.

По словам главы Кремля, "было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода". При этом Путин подчеркнул, что готов обсуждать с США появившиеся у России новые системывооружений, "которых у американской стороны нет".

Как пояснил позднее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин пока не планирует разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу своей инициативы о продлении ДСНВ.

Срок действия договора истекает 4 февраля 2021 года

Договор СНВ-3 между Россией и США, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей дважды в год.

13 октября спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США и Россия достигли принципиального согласия о продлении договора. По его словам, у США имеются два условия: согласие обеих стран ограничить или заморозить свои ядерные арсеналы, а также дополнительные существенные меры верификации всех ядерных зарядов, так как Россия "постоянно нарушает условия договора".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябко назвал предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки неприемлемым для Москвы, так как оно, по словам Рябкова, учитывает интересы лишь Вашингтона.

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