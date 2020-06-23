 Путин подписал законы о приоритете конституции над международным правом | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Путин подписал законы о приоритете конституции над международным правом

Согласно новым правовым нормам, в России "не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".

Конституция РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 декабря, подписал пакет законов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и договорами. Эти документы опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет об изменениях и дополнениях, вносимых в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, Уголовно-процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, а также в более чем сотню отраслевых законов.

Согласно новым правовым нормам, в России "не допускается применение правил международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".

Кроме того, в законе "О международных договорах Российской Федерации" прописано, что Конституционный суд теперь имеет полномочия проверять противоречащие конституции решения международных судов и межгосударственных органов на предмет возможности их исполнения, "если они противоречат основам публичного правопорядка РФ".

Поправки к Конституции РФ и новые законы

Положение о главенстве норм Конституции России над международными договорами и соглашениями страны было закреплено в поправке к 79 статье Конституции РФ.

В конце октября Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности", необходимых для того, чтобы привести этот закон в соответствие со вступившими в силу поправками к Конституции РФ.

При этом в законе было закреплено положение о том, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации". 9 ноября этот закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Ограничат ли новые законы возможности россиян обращаться в ЕСПЧ?

На стадии обсуждения соответствующей поправки к 79 статье Конституции РФ, многие эксперты высказывали опасения, что ее принятие ограничит возможности россиян добиваться исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Комментируя для DW потенциальные последствия этой поправки, Франческо Палермо, профессор сравнительного конституционного права Университета Вероны в Италии в январе 2020 года отметил, что верховенство национального права над международным "очень нехарактерно" для Европы, хотя тенденция к этому есть.

"В принципе, основная идея заключается не в том, чтобы сократить сотрудничество с ЕСПЧ", - указал Палермо. "Скорее, все это означает, что российские власти хотят оставлять за собой решающее слово по каждому решению ЕСПЧ и иметь полномочия аннулировать, опровергать или просто игнорировать те решения суда, которые посчитают несовместимыми с национальным конституционным правом", - добавил он.

Смотрите также:

  • На Путина надевают венок, над которым написано триумф

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен?

    Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.

  • Путин стоит возле стены, на которой нарисованы поднятые в победном приветствии руки

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции: победа Путина?

    Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

    Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки - к конституции, а голосуешь - за Путина

    Конституция России после принятия поправок существенно изменится. Но главная цель голосования - электронного, на выезде или на участках - одна, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление сроков Путина: дискомфорт президенту не грозит

    Обнуление президентских сроков Путина в результате принятия поправок к Конституции РФ критики проекта называют нелегитимным. Сергей Елкин о том, кто заботится о комфорте главы государства.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование на пеньках и лавочках: от поправок не уйдешь

    В соцсетях разлетелись кадры с выездным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. На них видно, как люди заполняют бюллетени на пеньках и лавочках у спортплощадок. Сергей Елкин о вездесущих поправках.

  • Памфилова стоит возле урны, на которой написано ящик пандоры

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Роль Памфиловой

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит Владимиру Путину остаться у власти. Что это принесет стране? Карикатурист Сергей Елкин нашел ответ в древнегреческой мифологии.

  • Путин предлагает медведю прыгнуть через круг с огнем в избирательную урну, на которой написано 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию: Путин укрощает Россию

    Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось. Изменения позволят Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширят его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.

  • Путин, у которого вместо одной ноги утиная лапа

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки к конституции - залог политического долголетия Путина

    Владимир Путин заявил, что без обнуления его президентских сроков все скоро начали бы думать о его преемнике. Президент РФ просто боится стать "хромой уткой", считает Сергей Елкин.

  • На динозавров сверху падает горящая урна для голосования

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию: идти или не идти?

    На фоне риска заболеть COVID-19 многие россияне задумываются о том, стоит ли им участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Так видит эту ситуацию карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между двух команд (голосовать против и не ходить голосовать), которые перетягивают канат

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Поправки в конституцию и вечный вопрос российской оппозиции

    Поправки в Конституцию РФ "обнуляют" президентские сроки Путина, расширяют его полномочия. Оппозиция и против поправок, и против голосования. Сергей Елкин о дилемме оппонентов Путина.

  • Путин в скафандре из-под земли призывает россиян прийти на голосование 1 июля

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Голосование по поправкам в конституцию, или Коронавирус не помеха

    Президент РФ объявил о дате проведения голосования по поправкам в конституцию страны. Еще бы! Ведь Владимиру Путину коронавируса можно не бояться, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин между волнами коронавируса с урной для голосования у руках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ?

    В России ждут, что Путин вот-вот объявит голосование по поправкам в основной закон страны. У карикатуриста Сергея Елкина есть предположение, на что рассчитывает президент.

  • Из книги конституция вылетают слова поправка

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Кому от поправок к Конституции России плохо стало?

    Вступление в силу новой Конституции РФ - дело, судя по всему, решенное. Ведь речь идет об обнулении президентских сроков Путина. Карикатурист Сергей Елкин о главной жертве поправок.

  • Путин, скрутившийся в цифру 0

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Обнуление по-путински: как президент РФ решил остаться навсегда

    Госдума утвердила поправки в конституцию, предусматривающие обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сергей Елкин о продлении полномочий нынешнего президента РФ.

  • Путин лежит на подушка, которые уложены на книге с надписью конституция

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

    В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Гуманоид, на котором написано поправки в конституцию, уходит от упавшего гуманоида, на котором написано легитимность

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Каких жертв потребуют поправки к Конституции России

    Изменения Конституции РФ, инициированные президентом России Владимиром Путиным, у многих вызывают сомнения в их правомерности. В числе скептиков и карикатурист Сергей Елкин.

  • Человек выступает с трибуны с предложением

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян?

    Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина

  • Путин скажет на лошади, на которой написано поправки в конституцию

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Изменение Конституции России: почему Путин так спешит?

    Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

  • На столе лежит книга, на которой написано конституция, все в дырках

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что станет с Конституцией России после предложений Путина

    Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин сидит на книге, на которой написано конституция, и переобувается

    Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста

    Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина

    В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 04:10

Президент России станет "равнее" всех перед законом?

Контекст

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и бог

Ограничение президентских сроков не затронет Путина. Он теперь сможет назначать и увольнять судей и министров. DW собрала в одном тексте ключевые изменения в Основном законе РФ.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие эксперты о голосовании по поправкам в Конституцию РФ  

Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки – "Заповедник", выпуск 130  

Также по теме

Karikatur Umfangreiche Verfassungsänderungen in Russland

Поправки в Конституцию России глазами карикатуриста 23.06.2020

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ, одна из которых позволяет ему вновь баллотироваться в президенты, стали главным политическим событием года в стране. Об этом карикатуры Сергея Елкина.

Russland Moskau | Russische Sicherheitsratssitzung | Wladimir Putin

Путин внес в Госдуму поправки, позволяющие ему стать пожизненным сенатором 31.10.2020

Изменения, представленные на рассмотрение Госдумы, предложены в соответствии с обновленной конституцией РФ.

Russland Moskau | Ausgaben der russischen Verfassung

Поправки к Конституции России вступили в силу 04.07.2020

Нововведения в Основной закон РФ означают обнуление президентских сроков Владимира Путина и позволяют властям не выполнять решения международных органов. Вступление поправок в силу ознаменовалось небольшим скандалом.

Реклама

Самые читаемые

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма  

Прививка против коронавируса: будет ли она обязательна для всех европейцев?  

Германия выйдет из кризиса благодаря промышленному производству и Китаю  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно