 Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2020

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Россия

Путин ответил на обвинения Трампа в хищении у США ракетных технологий

Трамп заявил, что РФ украла у администрации Обамы данных о гиперзвуковых ракетах. Путин указал, что работы по созданию гиперзвукового оружия Россия начала в 2004 году.

Испытания российской ракеты Авангард

Испытания российской ракеты "Авангард"

После заявления президента США Дональда Трампа о хищении Россией информации о гиперзвуковом оружии у администрации его предшественника Барака Обамы российский президент Владимир Путин указал, что работы по созданию такого оружия ведутся в РФ с 2004 года. Вашингтон вынудил РФ начать масштабные разработки в области гиперзвуковых ракет после выхода в 2002 году из договора по ПРО, заявил Путин в субботу, 19 сентября, во время разговора с разработчиком гиперзвуковых ракет "Авангард" Гербертом Ефремовым, не упоминая при этом Трампа.

"Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", - указал далее Путин, общаясь по видеосвязи с почетным гендиректором ВПК "НПО Машиностроение" по случаю Дня оружейника.

Трамп обвинил Россию в хищении информации о гиперзвуковом оружии

Накануне Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Миннесоте, обвинил Россию в создании гиперзвукового оружия на основе похищенных у США данных. "У них - (РФ и Китая – Ред.) есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, она в пять раз быстрее обычной ракеты. А у нас есть ракета, которая летит гораздо быстрее. Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы, Россия похитила эту информацию", - заявил Трамп. 

Одновременно он указал, что созданная Соединенными Штатами ракета еще гораздо быстрее российской гиперзвуковой ракеты. "Мы создали наиболее мощное оружие, сконструированное человечеством", - добавил Трамп.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:03

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