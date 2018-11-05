Психология любви: как правильно толковать эмоции партнера

Эмоции играют важную роль в общении. Умение понимать чувства других помогает сохранить любовь. Как этому научиться? Советы психологов.
Улыбка на губах, нежные прикосновения или скрещенные руки, а то и насмешливо искривленный рот, - выражение лица и язык тела часто говорят о нашем эмоциональном состоянии больше, чем слова. Правильное толкование эмоций - основа для общения, особенно со спутниками жизни. Его важность демонстрирует и исследование, проведенное психологами из университетов в американском Рочестере и канадском Торонто. Ученые ставили перед собой цель выяснить, при каких обстоятельствах отношения выигрывают от правильного толкования эмоций партнера.
Они пришли к выводу, что пары, которые способны распознать так называемые эмоции умиротворения, счастливее. К этим эмоциям психологи относят стыд или ощущение вины. "Тот, кто пытается успокоить или не скрывает своего стыда, дает понять партнеру, что чувства другого для него важны", - подчеркивает Бонни Ли, автор исследования и доцент кафедры психологии Рочестерского университета.
Даже самые счастливые пары не обходятся без конфликтов. В спорах с партнерами существуют две возможности. Первая: через гнев и презрение сигнализировать уверенность в своей правоте. Вторая: если вы демонстрируете стыд или чувство вины, то предпринимаете невербальную попытку исправить ситуацию.
Если вы так поступаете, то это свидетельствует о том, что вы работаете над своими взаимоотношениями c партнером. "Эмпатия очень важна. Если я правильно истолковываю эмоции своего партнера, то могу тщательнее выбирать выражения", - отмечает немецкий эксперт по эмоциональному интеллекту Дирк Айлерт (Dirk Eilert). При этом значение имеет не только, насколько правильно подобраны слова, но и в какой момент они произносятся. "Общение с учетом эмоций собеседника хорошо функционирует потому, что партнер может лучше следовать нашим словам и усваивать информацию. Кроме того, он чувствует, что к нему относятся с уважением", - уверен Айлерт. В конце концов, в общении важно не только донести свой месседж, но и правильно воспринять реакцию собеседника.
Удивил психологов еще один результат исследования. Уже само ощущение негативных эмоций, как гнев или презрение, плохо сказывается на отношениях. Они подрывают веру в стабильное совместное будущее. Пары, в которых один из партнеров испытывает такие ощущения, обычно более несчастны, подчеркивает Бонни Ли, и неважно, были ли эти эмоции правильно раскодированы. "Отвращение и презрение становятся причиной отчуждения друг от друга. Это реакция психической иммунной системы", - считает Айлерт. Если эти эмоции становятся привычными в общении, то они могут указывать на то, что ваш союз скоро распадется.
Ученые хотели больше узнать и о том, как умение правильно воспринимать эмоции сказывается на желании соответствовать представлениям партнера. Для этого они попросили участников исследования сформулировать, что им хотелось бы изменить в поведении партнера, например, чтобы он обуздал свой темперамент. Затем они должны были описать свое собственное восприятие эмоций партнера и оценить качество взаимоотношений, а также сообщить, готовы ли они следовать адресованным им пожеланиям и корректировать свое поведение.
В итоге выяснилось, что если человек умеет правильно интерпретировать эмоции партнера, то его готовность что-то в себе изменить ради другого от этого не выше. Но тот, кто свои пожелания формулирует с долей смущения, имеет больше шансов быть услышанным. "Тем самым человек сигнализирует, что ему понятно, что его желание перемен может ранить партнера, но он готов обсудить это с ним и инвестировать в улучшение отношений", - говорит американский психолог Бонни Ли.
По словам ее немецкого коллеги Айлерта, уровень распознавания эмоций среди населения составляет менее 60 процентов. Это результат эксперимента, в рамках которого 2000 участников показывали фотографии людей c выражениями лиц, понятными в разных культурах, и просили интерпретировать их мимику. "Более чем каждое второе выражение лица было неверно истолковано", - говорит Айлерт.
Причины разные. Негативно сказывается использование электронных средств коммуникации. "Сегодня это норма - больше смотреть в смартфон, чем всматриваться в лица людей", - резюмирует Дирк Fйлерт. Мы все реже озадачиваем мозг правильной интерпретацией мимики и эмоций, и это умение постепенно утрачивается.
Свою роль играет и воспитание. "Особенно в детском возрасте мы способны распознавать эмоции в виде мимики и жестов", - говорит Айлерт. - Но воспитание портит восприятие". Классическая ситуация: родители ссорятся, ребенок спрашивает, почему. "Вместо того, чтобы отвечать честно, родители часто говорят: "Мы не ссоримся, мы спорим", - объясняет Эйлерт. Таким образом, ребенку заменяют правильную интерпретацию на неправильную. Другая причина кроется в высоком статусе языка в обществе. "Мы забываем о том, что человек изначально общался на невербальном уровне. В детстве мы ориентируемся на жесты и язык тела, а со временем больше полагаемся на слова", - подчеркивает эксперт. Поэтому он рекомендует при встрече с друзьями или своей пассией оставить мобильный телефон в кармане и внимательно вглядываться им в лица. Пользы от этого больше, чем вы думаете.
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