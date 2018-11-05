Психология любви: как правильно толковать эмоции партнера

Улыбка на губах, нежные прикосновения или скрещенные руки, а то и насмешливо искривленный рот, - выражение лица и язык тела часто говорят о нашем эмоциональном состоянии больше, чем слова. Правильное толкование эмоций - основа для общения, особенно со спутниками жизни. Его важность демонстрирует и исследование, проведенное психологами из университетов в американском Рочестере и канадском Торонто. Ученые ставили перед собой цель выяснить, при каких обстоятельствах отношения выигрывают от правильного толкования эмоций партнера.

Как лучше выйти из конфликта

Они пришли к выводу, что пары, которые способны распознать так называемые эмоции умиротворения, счастливее. К этим эмоциям психологи относят стыд или ощущение вины. "Тот, кто пытается успокоить или не скрывает своего стыда, дает понять партнеру, что чувства другого для него важны", - подчеркивает Бонни Ли, автор исследования и доцент кафедры психологии Рочестерского университета.

Даже самые счастливые пары не обходятся без конфликтов. В спорах с партнерами существуют две возможности. Первая: через гнев и презрение сигнализировать уверенность в своей правоте. Вторая: если вы демонстрируете стыд или чувство вины, то предпринимаете невербальную попытку исправить ситуацию.

Общение, ориентированное на эмоции

Если вы так поступаете, то это свидетельствует о том, что вы работаете над своими взаимоотношениями c партнером. "Эмпатия очень важна. Если я правильно истолковываю эмоции своего партнера, то могу тщательнее выбирать выражения", - отмечает немецкий эксперт по эмоциональному интеллекту Дирк Айлерт (Dirk Eilert). При этом значение имеет не только, насколько правильно подобраны слова, но и в какой момент они произносятся. "Общение с учетом эмоций собеседника хорошо функционирует потому, что партнер может лучше следовать нашим словам и усваивать информацию. Кроме того, он чувствует, что к нему относятся с уважением", - уверен Айлерт. В конце концов, в общении важно не только донести свой месседж, но и правильно воспринять реакцию собеседника.

Родители влияют на способность ребенка распознавать эмоции

Удивил психологов еще один результат исследования. Уже само ощущение негативных эмоций, как гнев или презрение, плохо сказывается на отношениях. Они подрывают веру в стабильное совместное будущее. Пары, в которых один из партнеров испытывает такие ощущения, обычно более несчастны, подчеркивает Бонни Ли, и неважно, были ли эти эмоции правильно раскодированы. "Отвращение и презрение становятся причиной отчуждения друг от друга. Это реакция психической иммунной системы", - считает Айлерт. Если эти эмоции становятся привычными в общении, то они могут указывать на то, что ваш союз скоро распадется.

Дорогой/ая, изменись к лучшему

Ученые хотели больше узнать и о том, как умение правильно воспринимать эмоции сказывается на желании соответствовать представлениям партнера. Для этого они попросили участников исследования сформулировать, что им хотелось бы изменить в поведении партнера, например, чтобы он обуздал свой темперамент. Затем они должны были описать свое собственное восприятие эмоций партнера и оценить качество взаимоотношений, а также сообщить, готовы ли они следовать адресованным им пожеланиям и корректировать свое поведение.

В итоге выяснилось, что если человек умеет правильно интерпретировать эмоции партнера, то его готовность что-то в себе изменить ради другого от этого не выше. Но тот, кто свои пожелания формулирует с долей смущения, имеет больше шансов быть услышанным. "Тем самым человек сигнализирует, что ему понятно, что его желание перемен может ранить партнера, но он готов обсудить это с ним и инвестировать в улучшение отношений", - говорит американский психолог Бонни Ли.

Почему мы разучились распознавать эмоции

По словам ее немецкого коллеги Айлерта, уровень распознавания эмоций среди населения составляет менее 60 процентов. Это результат эксперимента, в рамках которого 2000 участников показывали фотографии людей c выражениями лиц, понятными в разных культурах, и просили интерпретировать их мимику. "Более чем каждое второе выражение лица было неверно истолковано", - говорит Айлерт.

Причины разные. Негативно сказывается использование электронных средств коммуникации. "Сегодня это норма - больше смотреть в смартфон, чем всматриваться в лица людей", - резюмирует Дирк Fйлерт. Мы все реже озадачиваем мозг правильной интерпретацией мимики и эмоций, и это умение постепенно утрачивается.

Смартфоны отучили нас понимать эмоции

Свою роль играет и воспитание. "Особенно в детском возрасте мы способны распознавать эмоции в виде мимики и жестов", - говорит Айлерт. - Но воспитание портит восприятие". Классическая ситуация: родители ссорятся, ребенок спрашивает, почему. "Вместо того, чтобы отвечать честно, родители часто говорят: "Мы не ссоримся, мы спорим", - объясняет Эйлерт. Таким образом, ребенку заменяют правильную интерпретацию на неправильную. Другая причина кроется в высоком статусе языка в обществе. "Мы забываем о том, что человек изначально общался на невербальном уровне. В детстве мы ориентируемся на жесты и язык тела, а со временем больше полагаемся на слова", - подчеркивает эксперт. Поэтому он рекомендует при встрече с друзьями или своей пассией оставить мобильный телефон в кармане и внимательно вглядываться им в лица. Пользы от этого больше, чем вы думаете.

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