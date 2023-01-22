В 1956 году Базелиц поступил в Высшую школу изящных искусств в Восточном Берлине, но всего через два семестра был отчислен из-за обвинений в "политической незрелости". Юноша не поддался унынию и продолжил обучение по другую сторону железного занавеса - в художественной академии в Западном Берлине.