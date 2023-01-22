Провокационный, дикий, всемирно известный: Георгу Базелицу - 85 лет
Георг Базелиц известен во всем мире и является одним из самых дорогих немецких художников из ныне живущих. DW рассказывает об этапах его творческого пути.
На пути к всемирной известности
Георг Базелиц (Georg Baselitz) родился 23 января 1938 года в Дойчбазелице на востоке страны. Настоящее имя художника - Ханс-Георг Керн (Hans-Georg Kern), псевдоним в честь родного городка в Саксонии он взял в 1961 году.
По обе стороны железного занавеса
В 1956 году Базелиц поступил в Высшую школу изящных искусств в Восточном Берлине, но всего через два семестра был отчислен из-за обвинений в "политической незрелости". Юноша не поддался унынию и продолжил обучение по другую сторону железного занавеса - в художественной академии в Западном Берлине.
Первый скандал
Известность пришла к живописцу в 1963 году вместе с первым скандалом. Две картины - представленная здесь "Какая ночь сорвалась" и "Обнаженный мужчина" - были конфискованы с персональной выставки в Западном Берлине спустя считанные дни после ее открытия, поскольку их посчитали непристойными из-за провокационных поз. Оба полотна изображают мастурбирующих людей.
Фирменный стиль
Творчество Базелица демонстрирует развитие художника и многочисленные изменения. Его ранние картины гораздо ближе к сюрреализму, чем к экспрессионизму. В конце 1960-х Базелиц начал писать перевернутые композиции, позднее оформившие его фирменный стиль. Художник ломал фигуры и предметы на фрагменты, а писал такие картины снизу вверх.
От полотен - к скульптурам
В конце 1970-х художник занялся скульптурой, обрабатывая дерево и получая угловатые фигуры, напоминающие искусство африканских мастеров. Не обошлось без скандала и здесь. Истукан для Венецианской биеннале был изображен взмахивающим рукой - этот жест напоминал нацистское приветствие. Сам автор открещивался от обвинений и подчеркивал, что не вкладывал подобный смысл в скульптуру.
Один из "новых диких"
А в начале 1980-х сразу в нескольких странах возникло новое художественное течение, представителей которого в Германии прозвали "новыми дикими" (Neue Wilde). Помимо Базелица, среди немецких художников в таком стиле работали Маркус Люперц (Markus Lüpertz) и Ансельм Кифер (Anselm Kiefer).
Экспрессия и смелость
Смелые, резкие мазки, яркие цвета и в результате - экспрессивные изображения, в которых можно отыскать элементы граффити. "Новые дикие" получили свое название в честь французских фовистов, которые на заре XX века произвели фурор в Париже.
"Русские картины" и переосмысление соцреализма
На рубеже XX и XXI веков Базелиц создал цикл "Русские картины" (Russenbilder), включавший свыше 60 работ. Художник переписал в своем стиле образы соцреализма, которые во время юности в ГДР встречал в школьных учебниках и журналах. Например, в этой работе можно узнать Владимира Ульянова-Ленина.
Поздравление от президента
Одним из первых в юбилеем художника поздравил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). "Ваше искусство радикально подвергло сомнению основы живописи и в то же время открыло невообразимые возможности", - подчеркнул глава государства. Любой ценитель Базелица понимает его "стремление постичь живопись как одну из имеющихся у человека возможностей для достижения истины".