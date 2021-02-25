Суд ЕС допускает запрет в Германии на ношение хиджаба на рабочем месте

Суд ЕС может разрешить Германии применять в отдельных случаях более строгие, чем европейские, национальные законодательные нормы, касающиеся ношения хиджаба на рабочем месте. Чтобы запретить сотрудникам носить мусульманский головной платок, необходимо доказать "достаточным образом конкретную угрозу экономического ущерба для работодателя или третьего лица, имеющего к этому отношение", заявил прокурор суда в Люксембурге в четверг, 25 февраля, в заключении по запросу немецких судов.
В этом случае запрет на ношение хиджаба совместим с европейским законодательством и с директивой о запрете дискриминации, указывается в заявлении, опубликованном на сайте Суда ЕС.
Ношение хиджаба на работе в детском саду и магазине
Заключение прокурора касается двух схожих запросов немецких судебных инстанций из Гамбурга и Нюрнберга. В одном из случаев речь идет о сотруднице внеконфессионального детского сада, получившей от руководства несколько выговоров за ношение мусульманского платка. Суд по трудовым спорам Гамбурга направил в Люксембург запрос о правомерности данного запрета.
Второй случай касается процесса в Федеральном суде по трудовым спорам, который проходил в 2019 году. Истицей выступила мусульманка, пожаловавшаяся на запрет ношения сотрудницами хиджабов в крупной сети магазинов бытовой химии и косметики Müller. В то время как работающая с клиентами сотрудница настаивала на своем праве свободного вероисповедания, работодатель ссылался на свободу предпринимательской деятельности. В итоге немецкий суд попросил высшую европейскую судебную инстанцию высказать свою оценку.
Прокурор Суда ЕС является своего рода нейтральным экспертом, дающим свою оценку по различным спорным ситуациям. Судьи при принятии решения часто следуют его заключениям, но не всегда.
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Большое разнообразие
Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.
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Шейла
Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.
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Хиджаб
В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.
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Хиджаб амира
Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".
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Химар
Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.
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Чадра
Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.
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Никаб
Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.
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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?
Паранджа
Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.
Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова