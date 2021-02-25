Суд ЕС допускает запрет в Германии на ношение хиджаба на рабочем месте

Суд ЕС может разрешить Германии применять в отдельных случаях более строгие, чем европейские, национальные законодательные нормы, касающиеся ношения хиджаба на рабочем месте. Чтобы запретить сотрудникам носить мусульманский головной платок, необходимо доказать "достаточным образом конкретную угрозу экономического ущерба для работодателя или третьего лица, имеющего к этому отношение", заявил прокурор суда в Люксембурге в четверг, 25 февраля, в заключении по запросу немецких судов.

В этом случае запрет на ношение хиджаба совместим с европейским законодательством и с директивой о запрете дискриминации, указывается в заявлении, опубликованном на сайте Суда ЕС.

Ношение хиджаба на работе в детском саду и магазине

Заключение прокурора касается двух схожих запросов немецких судебных инстанций из Гамбурга и Нюрнберга. В одном из случаев речь идет о сотруднице внеконфессионального детского сада, получившей от руководства несколько выговоров за ношение мусульманского платка. Суд по трудовым спорам Гамбурга направил в Люксембург запрос о правомерности данного запрета.

Второй случай касается процесса в Федеральном суде по трудовым спорам, который проходил в 2019 году. Истицей выступила мусульманка, пожаловавшаяся на запрет ношения сотрудницами хиджабов в крупной сети магазинов бытовой химии и косметики Müller. В то время как работающая с клиентами сотрудница настаивала на своем праве свободного вероисповедания, работодатель ссылался на свободу предпринимательской деятельности. В итоге немецкий суд попросил высшую европейскую судебную инстанцию высказать свою оценку.

Прокурор Суда ЕС является своего рода нейтральным экспертом, дающим свою оценку по различным спорным ситуациям. Судьи при принятии решения часто следуют его заключениям, но не всегда.

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