Призрак Лайки возвращается на Землю

Лайка - пожалуй, самая известная в мире собака. Двухлетняя московская дворняжка - первое живое существо, попавшее на орбиту Земли - и умеревшее в муках. И хотя ее возвращение не предусматривалось, по планам Лайка должна была прожить в космесе неделю, уже через шесть часов она задохнулась из-за перегрева капсулы, вызванного ошибками конструкторов. "Спутник-2" с бездыханным телом собаки-космонавта провел на орбите пять месяцев, пока не сгорел в плотных слоях атмосферы 14 апреля 1958 года. В австрийско-немецкой документальной ленте "Space Dogs" ("Космические собаки") Лайка продолжает жить.

Антропологический анализ глазами дворняжек

Ее призрак нашел дорогу обратно, вселился в стаю бездомных собак, обитающих на окраине Москвы, и бродит по ночному городу. Фильм рассказывает истории московских дворняжек и людей в их непосредественной близости - с перспективы самих животных.

"Фильм смотрит на человечество глазами тех, кто питается его отбросами. В его фокусе - не столько дворняги, сколько сами люди, использующие их в интересах науки", - отмечает кинокритик из информационного агентства KNA.

Для немецкого философа Гюнтера Андерса (Günther Anders) решающим в первых космических полетах было не покорение Вселенной, а возможность Земли посмотреть на себя саму сверху. Фильм австрийки Эльзы Кремзер (Elsa Kremser) и немца Левина Петера (Levin Peter) - это антропологический анализ. С перспективы дворняжек Москва - клубок из шума, света, суматохи и странных запахов, но прежде всего - это вакуум безразличия. Документальной картину можно назвать условно - это еще и грустная сказка о дворнягах в поисках неизведанных пространств, рассказанная голосом известного актера Алексея Серебрякова.

Призрак Лайки на немецком киноэкране

То, что видят бродячие собаки в Москве, перемежается неизвестными ранее архивными кадрами экспериментов с животными в СССР. На них ученые и ветеринары делают наркоз, подключают провода. Зафиксированные в центрифуге, а позже в космической капсуле дворняги испытывают панику - и терпят, пока исследуют их показатели. Лаборатория и улицы каменных джунглей - разные, но очень похожие локации, в которых животные обречены на жестокость и страдания. Как все это на них отражается, что происходит в их уме, зритель может себе представить.

Мировая премьера "Космических собак" состоялась в прошлом году на кинофестивале в Локарно, где лента получила хорошие отзывы. На венском кинофестивале Viennale-2019 она была названа лучшим австрийским фильмом. 24 сентября "Space Dogs" выходит на экраны немецких кинотеатров.

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