 Призрак Лайки возвращается на Землю | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Призрак Лайки возвращается на Землю

Что пережила Лайка на улицах Москвы и в лаборатории? Фильм "Космические собаки", который покажут в кинотеатрах Германии, заставляет задуматься.

Кадр из фильма Space Dogs

Лайка - пожалуй, самая известная в мире собака. Двухлетняя московская дворняжка - первое живое существо, попавшее на орбиту Земли - и умеревшее в муках. И хотя ее возвращение не предусматривалось, по планам Лайка должна была прожить в космесе неделю, уже через шесть часов она задохнулась из-за перегрева капсулы, вызванного ошибками конструкторов. "Спутник-2" с бездыханным телом собаки-космонавта провел на орбите пять месяцев, пока не сгорел в плотных слоях атмосферы 14 апреля 1958 года. В австрийско-немецкой документальной ленте "Space Dogs" ("Космические собаки") Лайка продолжает жить.

Антропологический анализ глазами дворняжек

Ее призрак нашел дорогу обратно, вселился в стаю бездомных собак, обитающих на окраине Москвы, и бродит по ночному городу. Фильм рассказывает истории московских дворняжек и людей в их непосредественной близости  - с перспективы самих животных.

Кадр из фильма Space Dogs

"Фильм смотрит на человечество глазами тех, кто питается его отбросами. В его фокусе - не столько дворняги, сколько сами люди, использующие их в интересах науки", - отмечает кинокритик из информационного агентства KNA.

Для немецкого философа Гюнтера Андерса (Günther Anders) решающим в первых космических полетах было не покорение Вселенной, а возможность Земли посмотреть на себя саму сверху. Фильм австрийки Эльзы Кремзер (Elsa Kremser) и немца Левина Петера (Levin Peter) - это антропологический анализ. С перспективы дворняжек Москва - клубок из шума, света, суматохи и странных запахов, но прежде всего - это вакуум безразличия. Документальной картину можно назвать условно - это еще и грустная сказка о дворнягах в поисках неизведанных пространств, рассказанная голосом известного актера Алексея Серебрякова.

Призрак Лайки на немецком киноэкране

То, что видят бродячие собаки в Москве, перемежается неизвестными ранее архивными кадрами экспериментов с животными в СССР. На них ученые и ветеринары делают наркоз, подключают провода. Зафиксированные в центрифуге, а позже в космической капсуле дворняги испытывают панику - и терпят, пока исследуют их показатели. Лаборатория и улицы каменных джунглей - разные, но очень похожие локации, в которых животные обречены на жестокость и страдания. Как все это на них отражается, что происходит в их уме, зритель может себе представить. 

Мировая премьера "Космических собак" состоялась в прошлом году на кинофестивале в Локарно, где лента получила хорошие отзывы. На венском кинофестивале Viennale-2019 она была названа лучшим австрийским фильмом. 24 сентября "Space Dogs" выходит на экраны немецких кинотеатров.

Смотрите также:
Памятники собакам

  • Памятник Хатико в Токио

    Памятники собакам

    Преданный акита-ину

    Собаки акита-ину считаются в Японии символом преданности. Знаменитому псу этой породы по кличке Хатико в Токио поставлен памятник. Хозяин Хатико должен был вернуться из университета, где преподавал, но у него случился инфаркт. Пес продолжал ждать умершего хозяина на станции, надеясь, что тот все же вернется, в течение девяти лет - вплоть до своей собственной смерти.

  • Памятник Балто в Нью-Йорке

    Памятники собакам

    Выносливый хаски

    В Центральном парке Нью-Йорка стоит памятник хаски по кличке Балто - ездовой собаке из упряжки, перевозившей медикаменты во время эпидемии дифтерии в 1925 году в городах Аляски.

  • Памятник мопсу в немецком Виннендене

    Памятники собакам

    Мопс-патриот

    Этот мопс сопровождал герцога Карла Александра Вюртембергского в ходе военных действий под Белградом 300 лет назад. Так получилось, что пес в какой-то момент потерял своего хозяина. Мопс, преодолев расстояние в несколько сотен километров, самостоятельно вернулся в родной Винненден (Баден-Вюртемберг, Германия). Насколько правдива эта легенда, сказать никто не берется. Но памятник псу был поставлен.

  • Памятник Бобби в Эдинурге

    Памятники собакам

    Верный скайтерьер

    Скайтерьер Грейфрайерс Бобби жил в позапрошлом веке в Эдинбурге. И очень любил своего хозяина. Когда тот умер от туберкулеза, пес остался жить на его могиле и покидал свой пост, только чтобы перекусить. И так - в течение 14 лет. Когда собака умерла, в ее честь установили этот памятник.

  • Памятник Звездочке в Ижевске

    Памятники собакам

    Звездочка

    В Ижевске есть памятник Звездочке - собаке-космонавту, покинувшей Землю 25 марта 1961 года. Контейнер с собакой благополучно приземлился в заданном районе. Этот полет стал последним этапом подготовки советского космического корабля к полету в космос человека.

  • Памятник Бисмарку (с догом) в Берлине

    Памятники собакам

    Любимый дог канцлера

    Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи, обожал собак, особенно догов. Этот памятник знаменитому политику, дипломату, полководцу находится в берлинском районе Вильмерсдорф.

  • Памятник сенбернару в Париже

    Памятники собакам

    Швейцарский спасатель

    Барри, собака породы, сегодня известной как сенбернар, работал спасателем в Швейцарии при монастыре Святого Бернарда. За свою жизнь он спас как минимум сорок человек, засыпанных снегом. Этот памятник Барри-спасателю установлен в Париже.

  • Памятник Мальчику в московском метро

    Памятники собакам

    Сочувствие бездомным

    Этот памятник находится на станции метро "Менделеевская" в Москве. Надпись на нем гласит: "Сочувствие. Посвящается гуманному отношению к брoдячим животным". На этом месте в 2001 году девушка заколола ножом бездомного пса, которого все вокруг звали Мальчиком.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Бездомные животные: как им живется во времена пандемии?

В Германии приюты для бездомных животных были закрыты из-за карантина. Сейчас они снова открылись для посетителей. Изменилось ли отношение людей к животным из-за коронавируса? Репортаж DW из приюта.  

Как немцы спасают бездомных животных

Вот уже третий год подряд в Германии устраивается благотворительный марафон для животных. Бежать за кормом в магазин не надо! Помочь бездомным животным в Европе можно, не выходя из дома.  

Как московская дворняга семью в ФРГ нашла

Долгие уличные скитания, годы в приюте, а сегодня - заботливые хозяева в Германии. Бездомные псы из России обретают новую жизнь за тысячи километров от родины. Пушок - один из них.  

Ученые установили: обезьяны и люди думают похоже

Могут ли обезьяны думать? Учиться? Выучить, например, правила грамматики? Как показало новое исследование, при определенных условиях - могут.  

Космический супергерой Перри Родан: придуман в Германии (фотогалерея)

Научная фантастика популярна во всем мире. А один из самых крутых героев - галактический пилот Перри Родан. Каждую неделю романы о нем покупают и читают 80 тысяч человек.  

Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску?

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.  

Животные в античности: мифы и реальность

Диких и домашних животных, мифических и реальных, охотно изображали этруски, древние греки и римляне. Эти изображения стали героями выставки в Мюнхене.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Бездомные собаки: почему их нет в Германии?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW