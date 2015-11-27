При столкновении поездов в Египте погибли более 30 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, по данным министерства здравоохранения страны, погибли не менее 32 человек и пострадали не менее 66. Железнодорожная катастрофа произошла в пятницу, 26 марта, в провинции Сохаг в 460 километрах к югу от Каира. После инцидента было полностью остановлено движение в южном направлении.

В момент столкновения поезда двигались с небольшой скоростью, пишет Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Египта. При этом три вагона перевернулись, два из них были разрушены. По данным СМИ, один из поездов въехал в другой сзади. Генеральная прокуратура Египта начала расследование, были задержаны машинисты обоих составов.

Египет имеет одну из старейших и крупнейших в регионе железнодорожных сетей, на которой регулярно происходят аварии, в том числе с человеческими жертвами. Одна из них случилась в августе 2017 года, когда пассажирский поезд в окрестностях Александрии врезался в стоявший на путях состав, при этом погибли 43 человека, более 200 пострадали. В результате железнодорожной катастрофы в 2002 году к югу от Каира погибли 374 человека. В 2019 году на главном вокзале египетской столицы сошел с рельсов и загорелся состав, пожар унес жизни более чем 20 человек.

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