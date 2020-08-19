 Президента Мали вынудили уйти в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Президента Мали вынудили уйти в отставку

После военного мятежа президент Мали и премьер-министр были арестованы. Оппозиция считает, что речь идет о народном восстании.

Военные свергли президента Мали

Военные свергли президента Мали

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил в среду, 19 августа, в ходе телевизионного обращения о своем уходе в отставку. Заявление было сделано после того, как в стране произошел военный путч, а сам Кейта, премьер-министр Бубу Сиссе и ряд других высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы. Президент также распустил парламент и правительство.

Оппозиционное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", участвующее в протесте против правительства, считает происходящее в стране не военным мятежом, а народным восстанием. Протесты в западноафриканской стране начались в марте 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В результате этой акции партия Кейты смогла сохранить большинство в парламенте.

В июне и июле протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты, протестовавшие против обнищания населения, роста коррупции и активизации действий экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.

Реклама

Самые читаемые

Доклад комитета Сената по разведке подтверждает вмешательство России в выборы в США  

1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии  

Хроника протеста в Беларуси: в центре Минска вновь состоялся массовый митинг  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно