Президента Мали вынудили уйти в отставку

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил в среду, 19 августа, в ходе телевизионного обращения о своем уходе в отставку. Заявление было сделано после того, как в стране произошел военный путч, а сам Кейта, премьер-министр Бубу Сиссе и ряд других высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы. Президент также распустил парламент и правительство.

Оппозиционное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил", участвующее в протесте против правительства, считает происходящее в стране не военным мятежом, а народным восстанием. Протесты в западноафриканской стране начались в марте 2020 года. Поводом для этого послужило решение Конституционного суда об отмене в ряде избирательных участков результатов голосования на парламентских выборах. В результате этой акции партия Кейты смогла сохранить большинство в парламенте.

В июне и июле протесты в Мали стали массовыми. Демонстранты, протестовавшие против обнищания населения, роста коррупции и активизации действий экстремистских группировок, требовали отставки президента и правительства. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, акции сопровождались столкновениями жителей и силовиков.