Президент Чада погиб в день его переизбрания главой государства

Президент Чада Идрис Деби, правивший страной более 30 лет, скончался во вторник, 20 апреля. Это произошло через несколько часов после того, как Независимая избирательная комиссия Чада (CENI) подвела предварительные итоги выборов 11 апреля. По ее данным, 68-летний Деби победил в шестой раз, получив 79,32% голосов.

Согласно официальным сообщениям, в тот же день президент отправился в зону военных действий на севере страны, ведущихся против группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен и затем скончался в больнице.

Деби пришел к власти в стране в 1990 году в ходе военного переворота.

Армия взяла власть в Чаде в свои руки

Сразу после смерти Деби армия Чада создала переходный военный совет во главе с сыном погибшего - Махаматом Какой. В скором времени совет должен обнародовать "хартию переходного периода", который продлится полтора года. На это время военные решили распустить "Национальную ассамблею" (парламент) и правительство.

Сообщается, что совет уже приступил к управлению страной. В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения".

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