Президент Трамп. Мясо из КНДР - "Заповедник", выпуск 333

Байден отдает Трампу ключи от Белого дома. Лукашенко с топором в гостях у Набиуллиной. Символический штраф Google в попугаях. Путин-Шерлок раскрывает мотивы похищения сливочного масла. Изучение идей Чучхе от гостя из будущего. Санду поет о влиянии Москвы на выборы в Молдове. Пашинян с Медведевым поют про бренди. Сказка о Путине-рыбаке и рыбке из КНДР. Смотрите в 333-м выпуске "Заповедника"!

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!