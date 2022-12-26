Премьер-министром Непала стал бывший лидер повстанцев

Новым премьер-министром Непала стал бывший лидер прокоммунистических повстанцев Пушпа Камал Дахал. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в канцелярии президента Бидхьи Деви Бхандари. Ожидается, что политик примет присягу 26 декабря.

Дахал известен как Прачанда. 68-летний политик возглавит правительство Непала в третий раз. Он получил поддержку 169 из 275 депутатов Палаты представителей - нижней палаты парламента. Формально Дахалу еще предстоит получить вотум доверия.

Дахала поддержали несколько партий

Назначение экс-лидера прокоммунистических повстанцев премьер-министром стало неожиданностью для страны. Коммунистическая партия Непала (маоистский центр), которую возглавляет Дахал, заняла на парламентских выборах в ноябре третье место, получив лишь 32 из 275 мандатов. Политика поддерживают несколько других партий и независимых кандидатов. Как отмечает агентство dpa, это может усилить политическую нестабильность страны, в которой часто меняется правительство, так как новому премьеру предстоит объединить большое количество партнеров.

Дахал родился в крестьянской семье и до того, как прийти в политику, работал учителем. Он был одним из лидеров во время гражданской войны в Непале 1996-2006 годов, при которой коммунисты пытались положить конец монархии. В результате погибли около 17 тысяч человек. Спустя два года после окончания войны индуистская монархия была свергнута. Пост премьера в республике Дахал занимал в 2008-2009 и в 2016-2017 годах.

За выборами в Непале следили КНР и Индия

Согласно данным ООН, Непал входит в число наименее развитых стран мира. Внутренний валовой продукт на душу населения, по сведениям Всемирного банка, в 2021 году составлял в этой стране примерно 1200 долларов США (1130 евро).

За всеобщими выборами в Непале, на которых избрали 275 членов Палаты представителей, внимательно следили в соседних Китае и Индии, которые имеют там стратегические и экономические интересы. Китай планирует реализовать в Непале проекты в рамках своей инициативы "Новый шелковый путь" и тем самым сильнее привязать к себе страну, в частности - за счет нового железнодорожного сообщения из Лхасы в Катманду. Индия, со своей стороны, традиционно рассматривает Непал, в котором проживает большое количество индуистов, как политическую кулису и стремится к тесной взаимозависимости.

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