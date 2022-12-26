Премьер-министром Непала стал бывший лидер повстанцев
Анна Неверова
47 мин. назад
Пушпа Камал Дахал, известный как Прачанда, получил поддержку более половины членов нижней палаты парламента. Ожидается, что он примет присягу 26 декабря.
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Новым премьер-министром Непала стал бывший лидер прокоммунистических повстанцев Пушпа Камал Дахал. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в канцелярии президента Бидхьи Деви Бхандари. Ожидается, что политик примет присягу 26 декабря.
Дахал известен как Прачанда. 68-летний политик возглавит правительство Непала в третий раз. Он получил поддержку 169 из 275 депутатов Палаты представителей - нижней палаты парламента. Формально Дахалу еще предстоит получить вотум доверия.
Дахала поддержали несколько партий
Назначение экс-лидера прокоммунистических повстанцев премьер-министром стало неожиданностью для страны. Коммунистическая партия Непала (маоистский центр), которую возглавляет Дахал, заняла на парламентских выборах в ноябре третье место, получив лишь 32 из 275 мандатов. Политика поддерживают несколько других партий и независимых кандидатов. Как отмечает агентство dpa, это может усилить политическую нестабильность страны, в которой часто меняется правительство, так как новому премьеру предстоит объединить большое количество партнеров.
Дахал родился в крестьянской семье и до того, как прийти в политику, работал учителем. Он был одним из лидеров во время гражданской войны в Непале 1996-2006 годов, при которой коммунисты пытались положить конец монархии. В результате погибли около 17 тысяч человек. Спустя два года после окончания войны индуистская монархия была свергнута. Пост премьера в республике Дахал занимал в 2008-2009 и в 2016-2017 годах.
За выборами в Непале следили КНР и Индия
Согласно данным ООН, Непал входит в число наименее развитых стран мира. Внутренний валовой продукт на душу населения, по сведениям Всемирного банка, в 2021 году составлял в этой стране примерно 1200 долларов США (1130 евро).
За всеобщими выборами в Непале, на которых избрали 275 членов Палаты представителей, внимательно следили в соседних Китае и Индии, которые имеют там стратегические и экономические интересы. Китай планирует реализовать в Непале проекты в рамках своей инициативы "Новый шелковый путь" и тем самым сильнее привязать к себе страну, в частности - за счет нового железнодорожного сообщения из Лхасы в Катманду. Индия, со своей стороны, традиционно рассматривает Непал, в котором проживает большое количество индуистов, как политическую кулису и стремится к тесной взаимозависимости.
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