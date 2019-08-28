 Премьер-министр Италии Конте объявил об уходе в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 25.01.2021

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Европа

Премьер-министр Италии Конте объявил об уходе в отставку

Глава правительства Италии 26 января подаст прошение об отставке в связи с выходом из коалиции партии "Живая Италия".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решил подать в отставку со своего поста. Во вторник, 26 января он объявит о своем уходе на заседании Совета министров и подаст соответствующее заявление президенту республики Серджо Маттарелле, сообщила 25 января пресс-служба правительства Италии.

Данное решение принято с целью урегулировать политический кризис в стране после утраты правящей коалицией абсолютного большинства в Сенате в связи с выходом из нее партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

Конте рассчитывает вновь сформировать правительство

Как отмечает Reuters со ссылкой на неназванного члена правительства, Конте рассчитывает получить от президента новый мандат на формирование правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Другие члены правящей коалиции - Движение "5 звезд" и Демократическая партия выразили поддержку Конте.

Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года.

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    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

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    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

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    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

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    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

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    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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