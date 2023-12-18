Представители ХАМАС тайно провели переговоры в Турции

В секретной встрече участвовали зампред политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, бывший глава движения Халед Машаль и ряд других лиц. В ходе переговоров обсуждались дальнейшие шаги в конфликте с Израилем.

В Турции состоялась тайная встреча представителей палестинской террористической группировки ХАМАС. В ней участвовали зампредседателя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава группировки Халед Машаль и ряд других высокопоставленных представителей, сообщила израильская радиостанция Kan в понедельник, 18 декабря. В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги ХАМАС в конфликте с Израилем.

Как отмечает радиостанция, руководители ХАМАС приняли решение встретиться лично из опасений, что израильские спецслужбы могут получить доступ к сказанному в ходе переговоров, если они будут проводиться в дистанционном формате. По сведениям Kan, на встрече в Турции, в числе прочего, обсуждались действия боевиков в секторе Газа и Ливане, а также новая сделка по обмену заложниками.

Подготовка к новому прекращению огня

17 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Израиль и ХАМАС готовы возобновить прекращение огня в секторе Газа. Для объявления нового временного прекращения огня ХАМАС требует составить список заложников для освобождения в одностороннем порядке. Боевики также требуют, чтобы израильская армия отошла на заранее согласованные линии, но Израиль, по сведениям Reuters, не согласился с последним требованием.

Египет и Катар, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, в качестве собственного условия потребовали открыть до начала перемирия еще один КПП на юге сектора Газа - "Керем-Шалом". 17 декабря этот пункт пропуска был открыт, но транспортировка гуманитарной помощи через него пока не началась.

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