Правозащитник Мохнаткин посмертно награжден премией Магнитского

Скончавшийся в мае правозащитник Сергей Мохнаткин посмертно стал лауреатом Международной премии в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Об этом британский инвестор Уильям Браудер объявил в понедельник, 16 ноября, на церемонии вручения премии в Лондоне.

"Мохнаткин отказался признавать беззаконие. Именно поэтому в 2016 году его избили в колонии, сломав ему позвоночник. Его освободили, но освободили только чтобы позволить ему умереть", - заявил в видеотрансляции российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Премию Магнитского за "смелость под огнем" получил Белорусский свободный театр - зарегистрированный в Лондоне оппозиционный белорусский театр, называющий себя "авангардом художественного сопротивления" Александру Лукашенко. Основной состав театра продолжает работать в Беларуси.

Премия Магнитского вручается с 2015 года.

Магнитский обвинил российских чиновников в крупных хищениях

Российский юрист Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве в ноябре 2009 года.

В 2013 году суд в Москве признал Сергея Магнитского и главу инвестфонда Уильяма Браудера виновными. Дело в отношении аудитора прекратили по причине его смерти. Родственникам и адвокатам юриста было отказано в его реабилитации.

В США в 2012 году был принят "акт Магнитского", предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. С тех пор еще несколько стран приняли подобные законы.

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