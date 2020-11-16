 Правозащитник Мохнаткин посмертно награжден премией Магнитского | Новости из Германии о России | DW | 17.11.2020

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Россия

Правозащитник Мохнаткин посмертно награжден премией Магнитского

Сергей Мохнаткин и Белорусский свободный театр стали лауреатами премии Магнитского. Избитый в колонии и умерший в мае правозащитник награжден посмертно.

Сергей Мохнаткин

Сергей Мохнаткин

Скончавшийся в мае правозащитник Сергей Мохнаткин посмертно стал лауреатом Международной премии в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Об этом британский инвестор Уильям Браудер объявил в понедельник, 16 ноября, на церемонии вручения премии в Лондоне.

"Мохнаткин отказался признавать беззаконие. Именно поэтому в 2016 году его избили в колонии, сломав ему позвоночник. Его освободили, но освободили только чтобы позволить ему умереть", - заявил в видеотрансляции российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

Премию Магнитского за "смелость под огнем" получил Белорусский свободный театр - зарегистрированный в Лондоне оппозиционный белорусский театр, называющий себя "авангардом художественного сопротивления" Александру Лукашенко. Основной состав театра продолжает работать в Беларуси.

Премия Магнитского вручается с 2015 года.

Магнитский обвинил российских чиновников в крупных хищениях

Российский юрист Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве в ноябре 2009 года.

В 2013 году суд в Москве признал Сергея Магнитского и главу инвестфонда Уильяма Браудера виновными. Дело в отношении аудитора прекратили по причине его смерти. Родственникам и адвокатам юриста было отказано в его реабилитации.

В США в 2012 году был принят "акт Магнитского", предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. С тех пор еще несколько стран приняли подобные законы.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Аудио- и видеофайлы по теме

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