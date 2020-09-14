Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Премьер-министр Японии, 65-летний Синдзо Абэ и его кабинет в полном составе ушли в отставку. Об этом в среду, 16 сентября, сообщили в канцелярии главы японского правительства.

Абэ - рекордно долго (свыше 2800 дней) остававшийся на посту премьера Японии - оставил кресло руководителя кабмина из-за проблем со здоровьем. Как ранее передавало агентство Kyodo News, Синдзо Абэ страдает от язвенного колита - хронического аутоимунного воспаления слизистой оболочки толстой кишки. По этой причине он уже уходил с должности в 2007 году, однако смог вернуться, когда болезнь отступила.

Политик заявил, что все свои силы посвятил восстановлению экономики страны и "защите национальных интересов Японии". Он добавил, что в качестве законодателя в парламенте страны будет поддерживать своего преемника - председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Сугу. Парламентарии в ближайшее время должны утвердить кандидатуру последнего, после чего он приступит к формированию кабинета. Поскольку представителям ЛДП принадлежит большинство голосов в палате представителей японского парламента, 71-летнему генеральному секретарю кабинета министров фактически гарантировано избрание на пост премьер-министра страны.

Ёсихидэ Суга ранее объявил о намерении продолжать политику, проводившуюся Абэ. Некоторые аналитики, однако, критикуют генсека кабмина, обвиняя его в отсутствии внешнеполитического опыта и видения будущего Японии.

Пост главы Минобороны должен занять младший брат Абэ

Как ожидается, в ходе предстоящих перестановок свой пост покинет, в частности, министр обороны Таро Коно. Эту должность должен занять Нобуо Киси - младший брат Синдзо Абэ, находившийся ранее на посту заместителя министра иностранных дел.

Синдзо Абэ впервые возглавил кабинет министров Японии в сентябре 2006 года. Через год он подал в отставку по состоянию здоровья. В декабре 2012 года политика переизбрали на пост главы правительства.

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