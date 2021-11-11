Правительство Ангелы Меркель

По итогам выборов в бундестаг, на которых ее партия - консервативный блок ХДС/ХСС - набрала большинство, Ангела Меркель в четвертый раз возглавит немецкое правительство.

На выборах в бундестаг 24 сентября 2017 года наибольшим числом голосов избирателей - 33% - смогла заручиться партия Ангелы Меркель, консервативный блок партий ХДС/ХСС. Таким образом, Меркель осталась на посту канцлера на 4-й срок. Она же, как глава партии, набравшей больше всех голосов, формировала новое правительство ФРГ. Федеральный канцлер Германии сделала ставку на формирование новой правящей коалиции со свободными демократами (СвДП) и "зелеными". Этот формат будущего правительства получил название "Ямайка" (по цветам партий: черный - блок ХДС/ХСС, желтый - СвДП и зеленый - цвет одноименной партии).



Такой состав коалиции был относительно новым для Германии: у партий нет опыта этого альянса на федеральном уровне, и до выборов 2017 года он считался невозможным. И во время коалиционных переговоров опасения наблюдателей подтвердились: из-за разногласий СвДП отказалась от участия в коалиции. В итоге после самых долгих в истории Германии послевыборных переговоров было сформировано правительство "большой коалиции" в составе христианских партий ХДС и ХСС и социал-демократов (СДПГ).