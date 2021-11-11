Правительство Ангелы Меркель

По итогам выборов в бундестаг, на которых ее партия - консервативный блок ХДС/ХСС - набрала большинство, Ангела Меркель в четвертый раз возглавит немецкое правительство.
На выборах в бундестаг 24 сентября 2017 года наибольшим числом голосов избирателей - 33% - смогла заручиться партия Ангелы Меркель, консервативный блок партий ХДС/ХСС. Таким образом, Меркель осталась на посту канцлера на 4-й срок. Она же, как глава партии, набравшей больше всех голосов, формировала новое правительство ФРГ. Федеральный канцлер Германии сделала ставку на формирование новой правящей коалиции со свободными демократами (СвДП) и "зелеными". Этот формат будущего правительства получил название "Ямайка" (по цветам партий: черный - блок ХДС/ХСС, желтый - СвДП и зеленый - цвет одноименной партии).
Такой состав коалиции был относительно новым для Германии: у партий нет опыта этого альянса на федеральном уровне, и до выборов 2017 года он считался невозможным. И во время коалиционных переговоров опасения наблюдателей подтвердились: из-за разногласий СвДП отказалась от участия в коалиции. В итоге после самых долгих в истории Германии послевыборных переговоров было сформировано правительство "большой коалиции" в составе христианских партий ХДС и ХСС и социал-демократов (СДПГ).
Социал-демократы, "зеленые" и либералы заявили о готовности к коалиционным переговорам. Возможное будущее правительство в Германии уже окрестили "светофорной" коалицией - по цветам входящих в нее партий. На какие компромиссы им придется идти, чтобы сформировать правительство?
В ближайшее время может решиться вопрос, кто же из двух оставшихся кандидатов - Олаф Шольц или Армин Лашет - возглавит правительство Германии. Немецкие эксперты по России, правда, уверены: даже после избрания нового канцлера ФРГ прорыва в отношениях между Москвой и Берлином ждать не стоит.
Хотя формальный победитель выборов в бундестаг и известен, главная интрига остается: кто сформирует правительство и кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера? Ведь из трех кандидатов на этот пост двое еще не выбыли из гонки.
В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?