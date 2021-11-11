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Правительство Ангелы Меркель

По итогам выборов в бундестаг, на которых ее партия - консервативный блок ХДС/ХСС - набрала большинство, Ангела Меркель в четвертый раз возглавит немецкое правительство.

На выборах в бундестаг 24 сентября 2017 года наибольшим числом голосов избирателей - 33% - смогла заручиться партия Ангелы Меркель, консервативный блок партий ХДС/ХСС. Таким образом, Меркель осталась на посту канцлера на 4-й срок. Она же, как глава партии, набравшей больше всех голосов, формировала новое правительство ФРГ. Федеральный канцлер Германии сделала ставку на формирование новой правящей коалиции со свободными демократами (СвДП) и "зелеными". Этот формат будущего правительства получил название "Ямайка" (по цветам партий: черный - блок ХДС/ХСС, желтый - СвДП и зеленый - цвет одноименной партии).

Такой состав коалиции был относительно новым для Германии: у партий нет опыта этого альянса на федеральном уровне, и до выборов 2017 года он считался невозможным. И во время коалиционных переговоров опасения наблюдателей подтвердились: из-за разногласий СвДП отказалась от участия в коалиции. В итоге после самых долгих в истории Германии послевыборных переговоров было сформировано правительство "большой коалиции" в составе христианских партий ХДС и ХСС и социал-демократов (СДПГ).

German Chancellor Angela Merkel (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

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Борьба за место преемника: Шольц или Лашет - кто на самом деле станет канцлером ФРГ вместо Меркель? (27.09.2021) 27.09.2021

Хотя формальный победитель выборов в бундестаг и известен, главная интрига остается: кто сформирует правительство и кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера? Ведь из трех кандидатов на этот пост двое еще не выбыли из гонки.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и "зеленые" 27.09.2021

По итогам выборов в бундестаг нет ясности, кто станет новым канцлером ФРГ. И решающее слово тут не за социал-демократами и консерваторами из блока ХДС/ХСС, набравшими больше всех голосов.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 21: German Chancellor and Chairwoman of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel waves as she departs after speaking at a CDU election rally the day before federal elections on September 21, 2013 in Berlin, Germany. Germany faces federal elections on September 22 and so far the CDU has a strong lead in polls over the opposition. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Меркель еще не уходит, или Что будет в ФРГ после выборов 27.09.2021

Сколько еще Меркель будет оставаться канцлером и когда назовут имя ее преемника? DW - о том, что предстоит сделать прошедшим в бундестаг партиям, чтобы в ФРГ появилось новое правительство.
Bild Links: Olaf Scholz beim Wahlkampfabschluss der SPD für die Bundestagswahl 2021 auf dem Heumarkt. Köln, 24.09.2021 *** Olaf Scholz at the campaign closing of the SPD for the Bundestag election 2021 at the Heumarkt Cologne, 24 09 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage Copyright: Christoph Hardt/Imago Images Bild Mitte: German Chancellor Angela Merkel applauds during a campaign rally for Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (not pictured) in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP) Bild Rechts: Christian Democratic Union CDU leader and chancellor candidate Armin Laschet (R) and German Chancellor Angela Merkel react on stage during their campaign rally in Aachen, western Germany, on September 25, 2021, one day ahead of the German federal elections. (Photo by Ina Fassbender / AFP)

Выборы в Германии: смена власти и два претендента на пост канцлера ФРГ 26.09.2021

Уход Ангелы Меркель сильно изменил расстановку политических сил в Германии. В следующее правительство непременно войдут окрепшие "зеленые" и либералы. Но кто его возглавит?

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель? 25.09.2021

В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?
Jahr/Ort: Moskau, 24.09.2021 Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Выборы в Германии, или Когда наступит Mexit? 24.09.2021

Ангела Меркель не баллотировалась на выборах в бундестаг 26 сентября. Но пост канцлера ФРГ она покинет только после формирования нового правительства. Mexit наступит, но не сразу, констатирует Сергей Елкин.

Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021) 07.09.2021

За три недели до выборов в бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin, Germany August 16, 2021 Odd Andersen/Pool via REUTERS

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане 16.08.2021

В Берлине недоценили скорость с которой менялись события в Афганистане. Никто не мог предположить, что афганские военные фактически не окажут сопротивления талибам.

Afghans crowd at the tarmac of the Kabul airport on August 16, 2021, to flee the country as the Taliban were in control of Afghanistan after President Ashraf Ghani fled the country and conceded the insurgents had won the 20-year war. (Photo by - / AFP)

Меркель оценила в 10 тысяч человек число возможных беженцев из Афганистана 16.08.2021

Правительство ФРГ выявило около 2500 человек, сотрудничавших с немцами в Афганистане. Вместе с членами семей общее число беженцев, которых должна будет принять Германия, около 10 тыс. человек.
A Greenpeace protester is seen flying into the stadium prior to the UEFA Euro 2020 Championship Group F match between France and Germany at Allianz Arena, on June 15, 2021 in Bavaria, Munich, Germany. Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM

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Представитель Ангелы Меркель назвал действия активистов безответственными. Незадолго до начала игры между ФРГ и Францией на ЧЕ по футболу активист "Гринпис" приземлился на дельтаплане на трибуне со зрителями.
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