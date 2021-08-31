Дату подписания "дорожных карт" РФ и Беларуси опровергли

В посольстве Беларуси в России заявили о "не совсем корректной интерпретации" слов главы диппредставительства Владимира Семашко, сказанных им во время визита в Воронежскую область 31 августа. Высказывания дипломата касались возможности подписания всех "дорожных карт" об интеграции по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с правителем Беларуси Александром Лукашенко в Москве. Белорусское посольство во вторник, 31 августа, в Telegram выступило с уточнениями на этот счет.

"Совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе", - заявили в диппредставительстве. "Ее результаты будут доложены главам государств, которые обсудят их в ходе очной встречи 9 сентября 2021 года в Москве и примут решение по дальнейшим шагам", - подчеркнули далее в белорусском посольстве.

Посол Беларуси в РФ - о перспективах подписания

Семашко 31 августа встречался с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером российской Госдумы Алексеем Гордеевым.

"9 сентября в Москве президенты встречаются, (а позднее - Ред.) союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - приводило слова дипломата агентство "Интерфакс".

Заседание Совмина Союзного государства Беларуси и России пройдет в Минске 10 сентября.

Песков: Надо дождаться пресс-конференции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 августа предложил дождаться пресс-конференции по итогам встречи Путина и Лукашенко. "Могу подтвердить, что, действительно, на девятое число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры", - указал Песков, добавив, что после встречи запланировано общение с прессой "Не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции", - указал он.

Лукашенко: Утверждение состоится в октябре-ноябре

Между тем Лукашенко 1 сентября заявил, что программы Союзного государства России и Беларуси планируют утвердить на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

"Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - приводит его слова агентство БелТА.

Путин и Лукашенко встретятся в пятый раз с начала года

Как ожидается, предметом обсуждения в Москве станут совместные планы интеграции, подготовленные правительствами двух стран, международная проблематика, а также актуальные вопросы двусторонней повестки. До этого Лукашенко встречался с Путиным 13 июля в Санкт-Петербурге. Это были их четвертые личные переговоры в текущем году. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Все встречи проходили в России.

Власти России и Беларуси обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 года. Переговоры в 2019-2020 годах касались 31-й "дорожной карты" по вопросам интеграции в различных сферах экономики и управления. Проекты "дорожных карт" никогда не публиковались. Жители Беларуси неоднократно устраивали акции протеста против интеграции их страны с Россией.

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