Последствия мощных ураганов "Зейнеп" и "Антония" в Германии (фотогалерея)

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В выходные дни, 19-20 февраля, над Германией пронеслись сразу два урагана: "Зейнеп" и "Антония" - вслед за бушевавшей в середине недели "Иленией".
По данным британской гуманитарной организации Christian Aid, наибольший ущерб в 2021 году, нанес ураган "Ида" в США. Наводнения в ФРГ - на втором месте.
За ненастную погоду в прошедшие выходные в Германии отвечал ураган "Надя". Вот как это выглядело.
"Забине" - зимний ураган с прологом и эпилогом. Сегодня - постскриптум в фотографиях.
Компания Aon, предоставляющая страховые услуги, предупреждает, что потери могли бы быть больше, если бы не прекращение железнодорожного сообщения.
Отмена поездов и самолетов, многочисленные аварии, разрушенные здания и поваленные деревья. Причиной бедствий в ФРГ и Нидерландах стал сильнейший ураган "Фредерике".
В результате длительных сильных дождей в ряде немецких регионов сложилась чрезвычайная ситуация. Есть погибшие и пропавшие без вести.
В прошлом году ущерб от ударов молний в Германии оказался самым высоким за последние 15 лет.
Состояние лесов в Германии - наихудшее с 1984 года, сообщила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Она отметила, что для восстановления больных лесов потребуются значительные усилия.