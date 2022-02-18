 Последствия мощных ураганов ″Зейнеп″ и ″Антония″ в Германии (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.02.2022

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По Германии

Последствия мощных ураганов "Зейнеп" и "Антония" в Германии (фотогалерея)

В выходные дни, 19-20 февраля, над Германией пронеслись сразу два урагана: "Зейнеп" и "Антония" - вслед за бушевавшей в середине недели "Иленией".

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  • Ураган Зейнеп, Германия

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    Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.

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  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Радуга во время урагана в Ганновере.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ураган Зейнеп, Германия
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    Февральские ураганы в Германии - 2022

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  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Ураган "Зейнеп" полностью разрушил 270-летнюю ветряную мельницу в тюрингском Клетбахе.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Сильный ветер повалил примерно 200-метровый участок стены, возведенной в 1937 году вокруг нацистского концентрационного лагеря "Заксенхаузен" в Бранденбурге. Мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря был открыт в 1961 году.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Рыбацкий катер в порту Бюзума на Северном море, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Чтобы не сдуло? Водитель автомобиля привязал свою машину к столбу около пирса в Норддайхе на Северном море.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Упавшие на дорогу деревья в Верхнем Гарце.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Эта гамбургская белка решила спрятаться от урагана - забралась в квартиру. Вызванные на помощь хозяевам и белке пожарные помогли гостье вернуться в естественную среду обитания.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Обрушившаяся на легковой автомобиль крыша гаража в нижнесаксонской коммуне Эверсмер.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Поваленное дерево на улице Варшауэр Штрассе в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Эвакуация водителя машины, по неосторожности въехавшего на затопленную набережную Эльбы в районе Шпайхерштадт в Гамбурге.

  • Ураган Зейнеп, Германия
    Еще по теме

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Знаменитые гамбургские лебеди, в теплое время года обитающие на Альстере, пока еще находятся на своей зимней квартире в районе Эппендорф. Здешние смотрители несколько раз за ночь проверяли, все ли нормально, выдержит ли навес.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Поваленное ветром дерево в городе Киль, Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Строительный кран упал на офисное здание в Бремене.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Высокая ель на крыше гаража в одном из пригородов Берлина.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Искореженный упавшим деревом автомобиль в Кельне.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Разбор завала на железнодорожной ветке в Саксонии-Анхальт.

  • Ураган Антония, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Дети после урагана помогают убирать ветки с улицы в Берлине.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Радуга во время урагана в Ганновере.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    Тяжелые метеоусловия. Самолет заходит на посадку в аэропорту Ганновера.

  • Ураган Зейнеп, Германия

    Февральские ураганы в Германии - 2022

    За ураганами лучше наблюдать на расстоянии. Эта фотография сделана в Нижней Саксонии.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
• Последствия урагана ''Иления'' в Германии
• Как в Германии дают названия циклонам и антициклонам
• Во сколько обходятся Германии зимние ураганы

Контекст

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