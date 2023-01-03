Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет

Руслан Хасбулатов скончался на даче в Подмосковье на 81-м году жизни. Тело привезут в Толстой-Юрт, траурные мероприятия пройдут в Грозном.

Последний председатель Верховного совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов скончался на даче в Подмосковье на 81-м году жизни. О смерти во вторник, 3 января, сообщил в Facebook российский правозащитник и журналист Александр Черкасов. Информацию подтвердил и депутат российской Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев.

"Ночью тело привезут в родовое село Толстой-Юрт. Похороны - утром", - написал Черкасов.

Между тем один из родственников Хасбулатова уточнил, что похороны состоятся 5 января, а траурные мероприятия пройдут "в поселке Калинина в Грозном".

Последний председатель ВС РСФСР

Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном.

В июне 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР он стал первым заместителем председателя Верховного Совета Бориса Ельцина и занимал этот пост до 29 октября 1991 года, напомнило агентство ТАСС.

После вступления Ельцина в должность президента РСФСР Хасбулатов исполнял обязанности председателя ВС. В октябре 1991 года был избран председателем ВС РСФСР.

Сыграл важную роль в провале путча 1991 года

Руслан Хасбулатов сыграл важную роль в провале августовского путча 1991 года, лично написав воззвание "К гражданам России", осуждавшее действия Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

В декабре 1991 года он поддержал ратификацию Советом Беловежских соглашений о прекращении существования Союза ССР, денонсацию Союзного договора 1922 года и выход РСФСР из состава Советского Союза.

Был арестован, позднее - амнистирован

После распада СССР началось противостояние двух ветвей российской власти - исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице ВС. Кризис 3-4 октября 1993 года перешел в вооруженное столкновение и окончился танковым обстрелом резиденции парламента - Белого дома.

Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году его освободили по амнистии. После этого он вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Плеханова.

Поддержал переизбрание Кадырова

В 2003 году Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться на выборах главы Чечни, однако в итоге не стал подавать документы в Центризбирком. В 2021 году поддержал переизбрание на новый срок чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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