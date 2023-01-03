  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Руслан ХасбулатовФото: Mikhail Japaridze/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Руслан Хасбулатов скончался на даче в Подмосковье на 81-м году жизни. Тело привезут в Толстой-Юрт, траурные мероприятия пройдут в Грозном.

https://p.dw.com/p/4Lhuq

Последний председатель Верховного совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов скончался на даче в Подмосковье на 81-м году жизни. О смерти во вторник, 3 января, сообщил в Facebook российский правозащитник и журналист Александр Черкасов. Информацию подтвердил и депутат российской Госдумы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев.

"Ночью тело привезут в родовое село Толстой-Юрт. Похороны - утром", - написал Черкасов.

Между тем один из родственников Хасбулатова уточнил, что похороны состоятся 5 января, а траурные мероприятия пройдут "в поселке Калинина в Грозном".

Последний председатель ВС РСФСР

Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном.

В июне 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР он стал первым заместителем председателя Верховного Совета Бориса Ельцина и занимал этот пост до 29 октября 1991 года, напомнило агентство ТАСС.

После вступления Ельцина в должность президента РСФСР Хасбулатов исполнял обязанности председателя ВС. В октябре 1991 года был избран председателем ВС РСФСР.

Сыграл важную роль в провале путча 1991 года

Руслан Хасбулатов сыграл важную роль в провале августовского путча 1991 года, лично написав воззвание "К гражданам России", осуждавшее действия Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).

В декабре 1991 года он поддержал ратификацию Советом Беловежских соглашений о прекращении существования Союза ССР, денонсацию Союзного договора 1922 года и выход РСФСР из состава Советского Союза.

Был арестован, позднее - амнистирован

После распада СССР началось противостояние двух ветвей российской власти - исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице ВС. Кризис 3-4 октября 1993 года перешел в вооруженное столкновение и окончился танковым обстрелом резиденции парламента - Белого дома.

Хасбулатов был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. В 1994 году его освободили по амнистии. После этого он вернулся к преподавательской деятельности в Российской экономической академии имени Плеханова.

Поддержал переизбрание Кадырова

В 2003 году Хасбулатов заявлял о намерении баллотироваться на выборах главы Чечни, однако в итоге не стал подавать документы в Центризбирком. В 2021 году поддержал переизбрание на новый срок чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Смотрите также:

"Они были внутренне очень старыми"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что такое СССР и СНГ?

Что такое СССР и СНГ?

Ровно четверть века назад было подписано Беловежское соглашение о создании СНГ, которое положило конец существованию СССР. Знает ли сегодняшняя молодежь в Москве и Бонне, что означают эти аббревиатуры?
Общество8 декабря 2016 г.02:07 мин.
external

25 лет августовскому путчу: оправдались ли надежды на демократическое развитие?

25 лет августовскому путчу: оправдались ли надежды на демократическое развитие?

Августовскому путчу 1991 года - четверть века. Тысячи людей тогда вышли на улицы Москвы, чтобы защитить свободу. Оправдались ли их ожидания?
Политика19 августа 2016 г.02:48 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Автокран у разрушенного здания в Макеевке

Минобороны РФ признало гибель еще 26 военных в Макеевке

Конфликты28 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: "председателю КНР Си Цзиньпину" протягивают шприц, на котором развевается флаг ЕС

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Бесплатные вакцины от коронавируса для КНР: ответ за Пекином

Здоровье7 ч. назад
Флаги Швеции и Евросоюза в Стокгольме

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Председательство Швеции в ЕС: под знаком кризиса

Политика19 ч. назад
Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Билл Клинтон на переговорах по ядерному разоружению, 1994 год

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Война в Украине показала цену соглашений о ядерном оружии

Политика20 ч. назад
Зарево от взрыва над Киевом во время атаки дронами, 1 января 2023 года

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Конфликты2 января 2023 г.
В новогоднюю ночь в Берлине сожгли и этот туристический автобус

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Новый год в Берлине - новый разгул насилия

Общество2 января 2023 г.
Карикатура DW - мужчина с фонариком освещает темную комнату, стоя у открытой двери с надписью "2023"

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

В новый год с опаской: что принесет 2023-й?

Общество2 января 2023 г.
На главную страницу