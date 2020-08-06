Помпео отправится в турне по ряду стран Европы

Госсекретарь США Майкл Помпео анонсировал турне по целому ряду европейских стран в свете объявленного частичного вывода американских военнослужащих из ФРГ. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в среду, 5 августа, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так, начиная с 11 августа он посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию. Это будет "очень важная и продуктивная поездка", выразил надежду Помпео.

США ожидают продолжения переговоров по стратегической стабильности с РФ

Кроме того, глава Госдепартамента США в ходе общения с журналистами прокомментировал ход переговоров с РФ о стратегической стабильности. "Мы добились прогресса. У нас состоялись две встречи", - заявил Майк Помпео. "Надеюсь, скоро пройдет еще одна", - добавил госсекретарь.

Консультации межведомственных делегаций России и США, на которых обсуждались актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями, прошли с 27 по 30 июля в Вене.

Американские военные последнее время все больше концентрируются на защите своих спутников от держав-конкурентов. Противоспутниковые возможности таких стран, по данным Вашингтона, могут угрожать орбитальной группировке США.

Кроме того, Вашингтон опасается другой военной активности в околоземном пространства. Так, космическое командование США заявило, что располагает доказательствами того, что Россия испытала противоракетное оружие космического базирования. Москва эти утверждения опровергла.

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