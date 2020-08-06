 Помпео отправится в турне по ряду стран Европы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2020

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Мир

Помпео отправится в турне по ряду стран Европы

С 11 августа госсекретарь США посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию. Помпео также выразил надежду на еще одну встречу с РФ по стратегической стабильности.

Майкл Помпео

Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео анонсировал турне по целому ряду европейских стран в свете объявленного частичного вывода американских военнослужащих из ФРГ. Соответствующее заявление глава американской дипломатии сделал в среду, 5 августа, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так, начиная с 11 августа он посетит Польшу, Чехию, Словению и Австрию. Это будет "очень важная и продуктивная поездка", выразил надежду Помпео.

США ожидают продолжения переговоров по стратегической стабильности с РФ

Кроме того, глава Госдепартамента США в ходе общения с журналистами прокомментировал ход переговоров с РФ о стратегической стабильности. "Мы добились прогресса. У нас состоялись две встречи", - заявил Майк Помпео. "Надеюсь, скоро пройдет еще одна", - добавил госсекретарь.

Консультации межведомственных делегаций России и США, на которых обсуждались актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями, прошли с 27 по 30 июля в Вене.

Американские военные последнее время все больше концентрируются на защите своих спутников от держав-конкурентов. Противоспутниковые возможности таких стран, по данным Вашингтона, могут угрожать орбитальной группировке США.

Кроме того, Вашингтон опасается другой военной активности в околоземном пространства. Так, космическое командование США заявило, что располагает доказательствами того, что Россия испытала противоракетное оружие космического базирования. Москва эти утверждения опровергла.

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    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

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    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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