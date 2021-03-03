Полиция в Швеции начала расследование возможного теракта на юге страны

Полиция в Швеции начала расследование нападения с ножом в городе Ветланда на юге страны в 270 км от Стокгольма, в результате которого пострадали восемь человек. Нападение классифицируется как возможное террористическое преступление, заявила полиция вечером в среду, 3 марта.

По другим данным, полиция пока не называет вида оружия, которое применил нападавший, речь идет о "колющем предмете". Предполагаемый преступник - мужчина в возрасте от 20 до 30 лет - был задержан, против него полиция применила огнестрельное оружие. Он доставлен в больницу. Ситуация находится под контролем, данных о возможных сообщниках пока нет.

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