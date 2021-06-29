Полиция Греции нашла украденную в 2012 году картину Пикассо

Полиция Греции нашла картину "Голова женщины" кисти испанского и французского художника Пабло Пикассо, похищенную более девяти лет назад из Национальной художественной галереи Афин. Как сообщила в понедельник, 28 июня, греческая газета Proto Thema, вором, предположительно, оказался 49-летний местный житель.

Работа Пикассо была обнаружена вместе с картиной "Ветряная мельница" нидерландского живописца Пита Мондриана в 50 километрах от Афин. Последней, по данным СМИ, нанесен ущерб.

В министерстве культуры и спорта страны подтвердили факт находки.

Полиция возобновила расследование в 2020 году

Более подробную информацию о преступнике и мотивах его действий представят 29 июня на пресс-конференции.

Полиция возобновила расследование в феврале 2020 года, после того как стало ясно, что "Голова женщины" не появлялась на черных рынках произведений искусства и, по всей видимости, не покидала Грецию. Картина оценивается в 16,5 млн евро.

Пикассо в свое время подарил ее Греции в качестве награды за сопротивление нацистам в годы Второй мировой войны.

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