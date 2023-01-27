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Иранская полиция у здания посольства Азербайджана в ТегеранеФото: Aziz Karimov/AP/picture alliance
ПолитикаИран

Задержан напавший на посольство Азербайджана в Тегеране

Сергей Куприков
44 мин. назад

50-летний мужчина при нападении убил начальника службы охраны посольства. Он объяснил свои действия личными мотивами.

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Человек, совершивший в пятницу, 27 января, нападение на посольство Азербайджана в Иране, задержан. Об этом заявил глава полицейского управления Тегерана Хосейн Рахими. "На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", - приводит агентство Tasnim слова Рахими.

По информации иранских СМИ, нападавшим был мужчина в возрасте 50 лет. Он подъехал к зданию посольства с двумя детьми - 14-летней девочкой и семилетним мальчиком. Войдя в здание диппредставительства, мужчина открыл огонь из автомата Калашникова. В результате стрельбы был убит начальник службы охраны дипмиссии, еще два сотрудника охраны посольства получили ранения. Один из сотрудников посольства смог обезоружить нападавшего.

Азербайджанские СМИ приводят имя нападавшего - это гражданин Ирана  Ясин Гусейнзаде. Иранское издание Entekhab сообщает, что он объяснил свои действия  якобы удерживаемой в дипмиссии женой. По словам мужчины, его жена уехала в азербайджанское посольство и не вернулась. Он рассказал, что неоднократно просил о встрече с послом, но получал отказ.

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