Рубинштейна госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

Льва Рубинштейна госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сделали операцию и затем погрузили в лечебный сон.

Российский поэт, публицист и общественный деятель Лев Рубинштейн в понедельник, 8 января, попал в ДТП в Москве - его сбила машина.

Рубинштейна в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Ему сделали операцию и затем погрузили в лечебный сон. У пострадавшего зафиксированы множественные переломы и черепно-мозговая травма.

Инцидент произошел на улице Образцова на северо-востоке Москвы. Поэта сбил автомобиль Volkswagen на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель иномарки с места происшествия не скрылся. Само ДТП попало на камеры наблюдения.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он один из основателей московского концептуализма. В середине 70-х поэт придумал особый жанр - стихи на карточках. Отдельные фразы на карточках, как будто выхваченные из окружающей реальности и принадлежащие разным неизвестным героям, складывались в текст. Поэт был участником многих поэтических и музыкальных фестивалей, художественных выставок и акций. После вторжения России в Украину Рубинштейн занял активную антивоенную позицию.

Смотрите также: