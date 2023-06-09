Под водой и под обстрелами. Фоторепортаж DW из затопленного Херсона
После разрушения плотины Каховской ГЭС Херсонская область оказалась в зоне бедствия. Затоплены правый и левый берега Днепра, в том числе целые населенные пункты. Корреспондент DW побывал на месте катастрофы.
Уровень воды в Днепре поднимается
9 июня, на четвертые сутки после разрушения плотины Каховской ГЭС, уровень воды в Днепре растет. Возле Херсона, на правом берегу, который несколько выше, чем левый, вода поднялась до 6 метров. Прибрежные кварталы и целые микрорайоны Херсона уже затоплены. На этом фото - частично затопленная лестница, ведущая с набережной в город.
Херсон затапливает
Под водой оказались уже три секции ступеней, которые ведут от набережной до монумента Победы во Второй мировой войне в местном Парке славы - когда-то излюбленном месте отдыха херсонцев. Сейчас отсюда можно наблюдать, как потоки воды проносят мимо огромные тополя.
Под огнем и под водой
Жилые кварталы частных домов, которые тянутся вдоль берега в Днепровском районе Херсона, в течение последних месяцев постоянно подвергаются обстрелам с левого берега Днепра, находящегося под контролем российских военных. Сейчас первая и вторая линия домов затоплены из-за растущего уровня воды в реке вследствие разрушения плотины Каховской ГЭС.
Местные жители в ловушке
На улице Воронцовской, что пролегает от центра Херсона до речного вокзала, еще утром в среду жители оказались в ловушке. За ночь вода разлилась на 500 метров от берега, затопив многоэтажки на уровне первого этажа. Сейчас она поднялась еще выше.
Жители Херсона покидают свои дома
Через окна и балконы местные жители вынуждены покидать свои дома, в которых оставались даже во время российской оккупации и во время обстрелов.
Эвакуация из зоны бедствия
После разрушения плотины Каховской ГЭС украинские власти начали эвакуировать людей из зоны наводнения. На этом фото спасатели и полицейские в Херсоне эвакуируют жителей города, чьи дома оказались затоплены.
Херсон без спасательных лодок
Выяснилось, что в городе, который раньше был известен своим судостроительным заводом, яхт-клубом и местами для рыбалки, нет катеров и лодок. Большинство из них, по словам местных жителей, забрали с собой российские военные, отступая на левый берег Днепра.
Спасатели нуждаются в лодках
Резиновые лодки с навесными моторами, которые необходимы спасателям, полицейским и волонтерам для поиска и эвакуации людей, чьи дома пострадали от наводнения, и животных, находящихся в зоне затопления, собирают всем миром. Их привозят, в частности, из Николаева и Одессы.
Помощь на берегу
Людям, чьи дома затоплены, украинские власти предлагают помощь психологов и социальных работников, а также дальнейшую эвакуацию в Николаев и далее в разные города Украины.
Многие херсонцы лишились всего
Многие херсонцы, эвакуированные из затопленных в результате разрушения Каховской плотины домов, остались без всего. По их словам, времени на сборы у них не было.
Самое главное - спастись
Спасаясь от воды, которая все прибывает, люди эвакуируются, не взяв с собой ничего, кроме того, что на них надето.
Спасти животных
В зоне бедствия в Херсоне, где уровень воды продолжает расти, находятся и люди, и животные. Спасатели пытаются эвакуировать и хозяев, и их домашних питомцев.
Домашний приют для животных успели эвакуировать
Волонтеры норвежского фонда NorDog эвакуировали 13 котов и 3-х собак из домашнего приюта для животных местной жительницы Людмилы Котельниковой.
Опасный рейс спасателей
Критическая ситуация сложилась на левом берегу Днепра, который расположен ниже, чем правый, и находится под контролем российских войск. Украинским властям стало известно, что эвакуацией местного населения там никто не занимается. Команды спасателей с правого берега пытаются эвакуировать жителей города Алешки на левом берегу, где люди сидят на крышах своих домов, ожидая помощи.
Эвакуация продолжается
К полудню 9 июня, по данным МВД Украины, в Херсонской области подтоплены 48 городов и сел. Из них 34 населенных пункта находятся на территории, подконтрольной Украине, еще 14 - на территории, подконтрольной российским властям. Из зоны затопления в Херсонской области эвакуировали 2412 человек, в Николаевской области, где подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек.
Первые жертвы разрушения КГЭС
По последним данным, 13 человек погибли из-за наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Как сообщают украинские власти, в Херсонской области погибли 4 человека, 13 человек пропали без вести, 11 человек получили ранения из-за обстрела во время эвакуации. На оккупированном левом берегу Днепра погибли 8 человек. Но проверить эту цифру невозможно.