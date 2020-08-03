 Под Псковом разлилось 10 тонн мазута | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Под Псковом разлилось 10 тонн мазута

Прокуратура Псковской области проводит проверку по факту разлива топочного мазута в поселке Середка.

Добыча нефти в России

Под Псковом произошел разлив 10 тонн мазута. ЧП случилось на территории Псковского района Псковской области, сообщило во вторник, 4 августа, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

В распространенном накануне вечером заявлении ведомства отмечается, что в ликвидации последствий аварии участвуют шесть человек и одна единица техники.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Псковской области заявили о начале проверки по факту разлива топочного мазута в поселке Середка. "При наличии оснований по результатам проведения проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - указал собеседник ТАСС.

Цепочка техногенных катастроф в России

Это не первая техногенная катастрофа в России за последние недели. В частности, 13 июля произошел разлив нефтепродуктов в труднодоступной местности в Комсомольском районе Хабаровского края в результате разгерметизации нефтепровода. Смесь углеводородов, объем которой не называется, попала в озеро Голое.

Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ-3 в Норильске, в районе Талнахской обогатительной фабрики, которая сбрасывала отходы в лесотундру, а также в районе поселка Тухард на Таймыре, там в озеро попали 44,5 тонн керосина. Все эти инциденты случились на объектах, связанных с российской горно-металлургической компанией "Норильский никель".

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:00

Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?

Контекст

Чему и как угрожает аномальная жара в Сибири

Разливы нефти, лесные пожары и таяние вечной мерзлоты: Сибирь переживает разрушительные последствия изменения климата. Ученые говорят, что если не принять срочных мер, ситуация будет ухудшаться.  

Масляное пятно из Норильска движется к Арктике. Что предлагают норвежцы

В результате ЧП под Норильском в реки и почву попали тысячи тонн дизтоплива. Масляное пятно находится в движении. Норвежский специалист о том, что можно сделать для уменьшения вреда.  

Комментарий: Леса Байкала вырубят ради недолгого экспорта угля в Азию

Госдума РФ разрешила строить железную дорогу для перевозки товара, от которого все больше стран будут отказываться во имя защиты глобального климата, считает Андрей Гурков.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как потепление климата влияет на жизнь оленеводов на Ямале  

Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться  

Израиль нанес удар по целям в Сирии  

Трамп дал владельцам TikTok срок до 15 сентября  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно