Под лавиной в Карачаево-Черкессии могут находиться дети

Лавина сошла на горнолыжную трассу в районе поселка Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, в понедельник, 18 января. От 4 до 12 человек могут находиться под снегом, сообщили в пресс-службе МЧС России. По сведениям осведомленного собеседника агентства "Интерфакс", в их числе несколько детей.

На месте работают спасатели. "Снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе", - отметили в МЧС РФ.

Позднее специалисты обнаружили живой одну из тех, с кем не удается установить связь. Женщина находится в состоянии средней тяжести, с ней работают врачи, добавил собеседник "Интерфакса".

Смотрите также: