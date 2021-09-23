Под Хабаровском обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае обнаружены обломки военного самолета Ан-26, пропавшего накануне. "Самолет обнаружен в верховьях сопки Медвежья в районе поселка Корфовский", - сообщили "Интерфаксу" в четверг, 23 сентября, в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщило ведомство. "Предварительно, самолет разбился в труднодоступной местности, из-за высоких деревьев, а также сильных порывов ветра до 18 метров в секунду воздушному судну (спасателей. - Ред.) невозможно сесть в районе происшествия, так же как нельзя произвести десантирование спасателей", - указывается далее.

Ведомство также сообщило, что на место авиакатастрофы направлена наземная группа спасателей. "Возможно, с воздуха туда можно будет десантироваться. Но место труднодоступное: там лес, и ровной площадки, куда бы сел вертолет, нет", - сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

Ан-26 перестал выходить на связь 22 сентября

Военно-транспортный самолет Ан-26 22 сентября перестал выходить на связь и пропал с радаров в небе над Хабаровским краем. На борту находились шесть человек - летчики и технические специалисты. По предварительным сведениям, самолет находился в 38 км от международного аэропорта Хабаровска, в районе Большехехцирского государственного природного заповедника.

"Судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае", - пояснила представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова. Воздушное судно принадлежало ЗАО "Летные проверки и системы" (ЛПС). В запланированное время посадки в 19.10 (12.10 мск) воздушное судно в аэропорт Хабаровска не вернулось.

Источник ТАСС в авиаслужбах предположил, что самолет мог столкнуться в заповеднике с сопками, высота которых достигает почти 1000 метров. Собеседник "Интерфакса" сообщил, что машина находилась в эксплуатации с 1979 года, причем последние 15 лет - в качестве воздушной лаборатории. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

В последнее время участились инциденты с самолетамиМинобороны РФ. В августе разбились не менее четырех боевых самолетов.

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