За что итальянцы так любят русских женщин?

Культурная жизнь в Германии до сих пор находится во власти коронавируса. Музеи, театры, выставки, - закрыты все культурные учреждения. Однако постепенно открываются музеи в других европейских странах. И это, согласитесь, не может не радовать. В миланском Палаццо Реале проходит выставка "Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве". И не в режиме онлайн, а в самом обычном формате. О ковидной реальности напоминает, пожалуй, лишь измерение температуры на входе. К разметкам на полу и маскам на лицах все давно уже привыкли, поэтому ничто не способно помешать дорвавшимся до высокого искусства обывателям насладиться экспозицией, тем более что музеи в Милане, как и в других итальянских городах, долгое время были закрыты из-за локдауна и снова открылись только что - в феврале.

"Русские женщины" ворвались в жизнь миланцев стремительно, оповестив о себе плакатом с портретом Анны Ахматовой кисти Петрова-Водкина. Поскольку музеи открылись не все, то богатство выбора - не наш случай. Однако даже при его потенциальном наличии на эту выставку точно стоит идти, причем не только итальянцам.

Русские женщины: от позирования - к самостоятельному творчеству

Выставка разделена на восемь тем. Первый зал - "Небо": Дева Мария, окруженная другими святыми, являет собой небесный, божественный образ женщины в русской иконописи. Зал "Трон" посвящен русским царицам и их портретам.

Иван Крамской. "Портрет императрицы Марии Федоровны", 1882 г.

Зал "Земля" повествует о жизни и труде русских крестьянок. В зале "К независимости" мы видим женщин, получающих образование и работающих наравне с мужчинами. В зале "Семья" представлены традиционные ритуалы, часть из которых перекочевала из далекого прошлого в нашу современную жизнь. "Материнство" - зал, картины в котором, включая несколько портретов кормящих женщин, способны растрогать любого итальянца. В зале "Тело" - много ню.

А последние помещения повествуют о женщинах, переставших быть лишь объектом живописи: "Художницы - реализм и "амазонки авангарда". Среди женщин-художниц, чьи полотна, скульптуры или иные работы представлены в Милане, - Мария Башкирцева, Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Александра Экстер, Любовь Попова, Надежда Удальцова, Вера Мухина.

В самом последнем зале - бронзовая модель статуи "Рабочий и колхозница", заказанной Вере Мухиной для павильона СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Понятно, что русские женщины в 1937 году существовать и заниматься творчеством не перестали, однако чем-то заметным и знаменитым надо было закончить. Точка получилась жирной: интересна как сама Мухина, так и ее крепкая колхозница, ведущая мир в светлое будущее вместе с рабочим.

Гендерная выставка - хорошо ли это?

О русских художницах-авангардистках заговорили как об отдельном явлении в конце прошлого века, причем не в России, а на Западе, где их также прозвали "амазонками авангарда". При этом в те годы, когда творили Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Александра Экстер, Любовь Попова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова и их менее именитые современницы, никто их от мужчин не отделял. Они получили образование и трудились не менее плодотворно, чем их коллеги-мужчины.

Платья, созданные Надеждой Ламановой, Александрой Экстер и Любовью Поповой в 1923 - 1924 гг.

Русский авангард был раскрученным брендом, и западные искусствоведы 1980-х - 1990-х решили раскрутить заодно и женщин-художниц того периода. Однако никому не приходило на ум организовать выставку под названием (условно!) "Кентавры русского авангарда" и показать в ее рамках работы авангардистов-мужчин. А женщин решили объединить, хотя они по стилю кардинально отличались друг от друга.

Итальянцы все-таки пошли дальше, сделав не просто выставку картин русских художниц. Миланскому музею, совместно с Русским музеем в Санкт-Петербурге, удалось проследить преобразование женщины: из позирующего объекта - в самостоятельно творящий субъект, из пассивной и зависящей - в активную и самостоятельную. При этом итальянцы с пониманием и любовью отнеслись и к объектам, и к субъектам, явно наслаждаясь художественной красотой работ и реальной красотой изображенных на полотнах женщин, - настолько хорошо и ярко подан каждый отдельно взятый экспонат.

"Баня" Зинаиды Серебряковой, 1913 г.

"Вдовушка" Павла Федотова, написанная в середине XIX века, знакомит нас с несчастной молодой женщиной, лишившейся после смерти мужа средств к существованию. В то же время картина "Внутренний вид женского отделения в Спб. рисовальной школе для вольноприходящих" Екатерины Хилковой, написанная в 1855 году, уже свидетельствует о том, что девушки могли обучаться живописи. Картину "Девушка в футболке", написанную Александром Самохваловым в 1932 году, прозвали "советской Джокондой". Молодая женщина на ней - в обычной спортивной майке, красивая, с короткой стрижкой, решительным взглядом и в активной позе. Надо полагать, такая выставка - в духе современного феминизма, хотя для него здесь все-таки слишком много обнаженной женской натуры.

Италия и Россия - дружба музеев

В ближайшее время (о точной дате пока информации нет) состоится старт так называемого перекрестного Года музеев России и Италии в 2021-2022 годах. Так что нынешнюю выставку можно считать весьма удачной репетицией предстоящих проектов.

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