Почему Афанасий Фет ненавидел свою фамилию

Лирика Афанасия Фета входит в золотой фонд русской поэзии. Его строки знают, наверное, все. Например, такие:

"Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало..."

Несколько стихотворений Фета стали знаменитыми романсами: "Сияла ночь. Луной был полон сад" или "На заре ты ее не буди..."

Кому-то может показаться, что эти стихи "заезжены", что они не воспринимаются как серьезная, глубокая поэзия. А такие?

"Какая холодная осень!

Надень свою шаль и капот;

Смотри: из-за дремлющих сосен

Как будто пожар восстает.

Сияние северной ночи

Я помню всегда близ тебя,

И светят фосфорные очи,

Да только не греют меня".

Но с поэзией Афанасия Фета, 200-летие которого отмечается 5 декабря этого года, каждый может познакомиться сам. Нас интересует его судьба. Представители современной ему либеральной интеллигенции относились к Фету весьма критически - не из-за стихов, а из-за его политических убеждений: Афанасий Фет был убежденным консерватором и монархистом, сторонником старых, дореформенных порядков, превозносил роль поместного дворянства и весьма скептически относился к способности крестьян самостоятельно, без помещика, вести хозяйство. То есть - фактически выступал против отмены крепостного права и освобождения крестьян.

Его одолевала "ностальгия по крепостной стройности", как едко выразился один из критиков. Подобную "стройность" Фет пытался выстроить (педантично и жестко) в своих владениях, в селе Степановка, которое он вместе с пахотной землей приобрел в 1860 году.

"Темное" происхождение Фета

Интересно при этом, что дворянином Афанасий Фет стал лишь спустя много лет. И боролся за это несколько десятилетий. Именно боролся: писал в высшие инстанции, государственные и церковные, подал множество прошений, судился... Дело было не в привилегиях, которых дворянское звание после реформы давало относительно немного. Причина была в психологической травме, которая сопровождала поэта всю его жизнь.

Дело в том, что происхождение Афанасия Афанасьевича Фета было неясным. Остается таковым и по сей день. Достоверно известно только, что его матерью была Шарлотта Элизабет Беккер (Charlotte Elisabeth Becker), немка из Дармштадта. А вот отец...

Афанасий Фет родился в 1820 году. Тогда мужем Шарлотты был немец Иоганн Фёт (Johann Foeth). Спустя два года она вышла замуж второй раз - за богатого помещика Афанасия Шеншина. Мать Фета, ставшая в России Елизаветой Петровной, утверждала, что она развелась с первым мужем раньше, и еще в Германии обвенчалась с Шеншиным по лютеранскому обряду, который в России не признавали. Кроме того, ходили упорные слухи, что 22-летняя Шарлотта, будучи беременной (не то от первого мужа, не то от Шеншина), просто сбежала в Россию с 44-летним русским помещиком, бросив в Германии Иоганна Фёта и дочь.

Как стать Шеншиным?

Хотя Афанасий родился уже в России, крещен был православным и отчество носил по второму мужу матери, Шеншину, но его самого духовная консистория Шеншиным официально не признавала. Что было чревато, кроме всего прочего, лишением дворянства.

Эта запутанная семейная история стала настоящим потрясением для Афанасия Фета и наложила отпечаток на всю его жизнь. Десятилетиями он добивался признания Шеншина своим законным отцом, десятилетиями мечтал о дворянском титуле. Фет хотел получить его за службу в армии и военные награды (это было тоже возможно), но требования к военным, желающим получить дворянство, постоянно повышались. В конце концов, дослужившись до штаб-ротмистра гвардии, Афанасий Фет вышел в отставку.

И только в 1873 году, когда ему было уже 53 года, "высочайшим указом" за ним была утверждена отцовская фамилия Шеншин "со всеми связанными с нею правами". Но, так как к тому времени он уже был известным поэтом, Афанасий Фет продолжал подписывать свои произведения ненавистной ему фамилией. Под ней и вошел в историю.

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