По Германии: статьи и репортажи

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Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
20 лет назад, в июне 2002 года, в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, которые сначала неудачно попытались похоронить в секретном бункере.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе езды на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Сначала это место привлекло языческих жрецов, затем - христианских монахов, позже - идеологов национал-социализма…
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.
Люнебургская пустошь, Верхний Дунай, Тюрингский Лес, Вулканический Айфель, Франконская Швейцария - в Германии насчитывается множество природных парков.
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Таможенная крепость Пфальцграфенштайн на романтическом Рейне - один из самых живописных и необычных средневековых замков Германии.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.
Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.
Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.
Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?
Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?
В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.