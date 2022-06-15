 По Германии: статьи и репортажи | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.06.2022

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По Германии

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.

Альгойские Альпы в Баварии

  

Контекст

Сколько стоит сжечь 100 миллиардов? История наличных марок ГДР

20 лет назад, в июне 2002 года, в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, которые сначала неудачно попытались похоронить в секретном бункере.  

Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Музей в Коммерне - деревенский фахверк под открытым небом

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе езды на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.  

Эксерские камни - загадочные скалы в Тевтобургском Лесу

Сначала это место привлекло языческих жрецов, затем - христианских монахов, позже - идеологов национал-социализма…  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.  

Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная

Люнебургская пустошь, Верхний Дунай, Тюрингский Лес, Вулканический Айфель, Франконская Швейцария - в Германии насчитывается множество природных парков.  

"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.  

Замок Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Таможенная крепость Пфальцграфенштайн на романтическом Рейне - один из самых живописных и необычных средневековых замков Германии.  

Павлиний остров - райское место между Берлином и Потсдамом

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.  

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.  

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.  

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Под особой охраной - национальные парки в Германии

Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.  

Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.  

Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.  

Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины

Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.  

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?  

Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

10 причин любить Балтийское море

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?  

Бург Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии

Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?  

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни

В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.  

Что делать после ДТП на автобане в Германии

Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе? Правила поведения после ДТП на автобане в Германии.  

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