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Photokina - одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники.
Photokina - одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники, проводится в Кельне каждые два года.
В Кёльне проходит крупнейшая в мире выставка-ярмарка фототехники Photokina. Наряду с экшн-камерами и дронами, её трендом стало возвращение моды на фотокабины и "полароиды".
В Кельне проходит Photokina, одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники. Ведущие производители привезли свои последние разработки. Среди трендов - экшн-камеры и дроны, которые заметно подешевели.
Депутаты германского бундестага и несколько структур, связанных с различными немецкими партиями, в августе стали целью кибератаки. Хакеры могли работать по заказу из Москвы, считают в спецслужбах ФРГ.
Выставка Рhotokina в Кельне задает тренды. Поэтому свои новинки в Германию привезли ведущие мировые производители, включая Canon и Nikon. Большое внимание привлекли экшн-камеры и дроны.
Производители фото- и видеоаппаратуры и приложений к ней, несмотря на падающие объемы продаж, демонстрируют оптимизм на ярмарке Photokina. На это у них есть свои причины.
Раз в два года в Кельне проходит грандиозная ярмарка Photokina, на которой представлены новейшие технические (и не только технические) достижения в области фотографии.
Музыка и фотография понятны без слов. Эти два мира представлены на крупнейшей торгово-промышленной ярмарке, которая открывается в Кельне.
Ставка - на функциональную технику со стильным дизайном.
Экшн-камеры, фотоаппараты с поддержкой Wi-Fi и смартфоны со встроенной фотофункцией - важнейшие тенденции фото и видео представлены на крупнейшей в мире ярмарке Photokina в Кельне.
HD, 3D и борьба систем: с 21 по 26 сентября в Кельне проходит на весь мир известная выставка фото-, видеотехники и технологий, где раз в два года отрасль представляет новинки для профессионалов и для любителей.
Выставка Photokina, проходящая с 21 по 26 сентября в Кельне, на этот раз посвящена цифровым камерам с технологией 3D и видеокамерам высокого разрешения HD. В мероприятии участвуют 1250 производителей из 45 стран.
За неделю до открытия Photokina 2010 представители фотоиндустрии полны оптимизма. Социальные сети и переход "на цифру" сделали фотоаппарат предметом первой необходимости. Отрасль демонстрирует устойчивый рост.
29.09.2008
23 сентября открылась Photokina - крупнейшая в мире международная выставка достижений в области фото-, кино- и видеооборудования, проводимая каждые два года в Кельне. В центре внимания - многофункциональные фотокамеры.
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