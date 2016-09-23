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Photokina

Photokina - одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники.

Photokina - одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники, проводится в Кельне каждые два года.

20.09.2016 *** Portraitbilder von Bruce Gilden sieht sich am 20.09.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf der Fotomesse photokina in der Ausstellung Masters of Photography ein Mann an. Die weltgrößte Fotomesse photokina mit rund 1000 Ausstellern aus 40 Ländern findet vom 20.09. bis zum 25.09.2016 in Köln statt. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Photokina-2016: украинская фотокабинка для вечеринок (видео) 23.09.2016

В Кёльне проходит крупнейшая в мире выставка-ярмарка фототехники Photokina. Наряду с экшн-камерами и дронами, её трендом стало возвращение моды на фотокабины и "полароиды".

Ретро-тренд на Photokina: Фотокабины против селфи-дронов (22.09.2016) 22.09.2016

В Кёльне проходит крупнейшая в мире выставка-ярмарка фототехники Photokina. Наряду с экшн-камерами и дронами, её трендом стало возвращение моды на фотокабины и "полароиды".
20.09.2016 *** Ein Besucher geht am 20.09.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf der Fotomesse photokina an einem Bild von Polaroid vorbei. Die weltgrößte Fotomesse photokina mit rund 1000 Ausstellern aus 40 Ländern findet vom 20.09. bis zum 25.09.2016 in Köln statt. Foto: Federico Gambarini/dpa | © picture-alliance/dpa/F. Gambarini

Выставка Photokina: все самые главные тренды ярмарки (видео) 21.09.2016

В Кельне проходит Photokina, одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники. Ведущие производители привезли свои последние разработки. Среди трендов - экшн-камеры и дроны, которые заметно подешевели.

Зачем российские хакеры атаковали бундестаг - DW Новости (21.09.2016) 21.09.2016

Депутаты германского бундестага и несколько структур, связанных с различными немецкими партиями, в августе стали целью кибератаки. Хакеры могли работать по заказу из Москвы, считают в спецслужбах ФРГ.

Выставка Photokina - мекка для фотолюбителей (21.09.2016) 21.09.2016

В Кельне проходит Photokina, одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники. Ведущие производители привезли свои последние разработки. Среди трендов - экшн-камеры и дроны, которые заметно подешевели.

Photokina 2016 - крупнейший мировой смотр фото- и видеотехники 21.09.2016

Выставка Рhotokina в Кельне задает тренды. Поэтому свои новинки в Германию привезли ведущие мировые производители, включая Canon и Nikon. Большое внимание привлекли экшн-камеры и дроны.
Ein Mann hält am 15.09.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) ein Teleobjektiv des Herstellers Meyer-Optik Görlitz vor ein Portrait. Die Messe Photokina findet vom 16. bis 21.09.2014 in Köln statt. Foto: Oliver Berg/dpa

Photokina в Кёльне: рост и оптимизм вопреки стагнации 16.09.2014

Производители фото- и видеоаппаратуры и приложений к ней, несмотря на падающие объемы продаж, демонстрируют оптимизм на ярмарке Photokina. На это у них есть свои причины.
A model poses with a light field camera 'Lytro Illum' on the media day of Photokina, the world's largest fair for imaging, in Cologne September 15, 2014. Each lens has its own display and is a premier development platform for apps of the future and hands-free scenarios, delivering large, 2D or 3D images. More than 1,000 exhibitors from 51 countries will show their latest products at the Photokina 2014 from September 16-21. REUTERS/Ina Fassbender (GERMANY - Tags: BUSINESS SCIENCE TECHNOLOGY SOCIETY)

Селфи для девочек и другие тренды ярмарки Photokina 16.09.2014

Раз в два года в Кельне проходит грандиозная ярмарка Photokina, на которой представлены новейшие технические (и не только технические) достижения в области фотографии.
Das Logo ist ein international geschütztes Warenzeichen. Das Nutzungsrecht für Journalisten ist auf die Berichterstattung über diese Messe beschränkt. Form und Farbe dürfen nicht geändert werden. The Logo is an international trademark. Journalists are granted a limited right to use it for the coverage of this Trade Fair. Neither form nor colour may be altered.

Photokina показывает музыку в фотографии 16.09.2014

Музыка и фотография понятны без слов. Эти два мира представлены на крупнейшей торгово-промышленной ярмарке, которая открывается в Кельне.
A model shows a new type of instant camera on the press day of the photo fair Photokina in Cologne, Germany, Monday, Sept. 17, 2012. The Photokina shows all about new camera technology and developments from Sept. 18 until Sept. 23. (Foto:Frank Augstein/AP/dapd)

Photokina 2012: пиксели, креатив и социальные сети 18.09.2012

Ставка - на функциональную технику со стильным дизайном.
Das Logo der photokina 2012 ist am Montag (10.09.2012) in Düsseldorf auf dem Display einer Nikon D4 zu sehen. Die nach Angaben der Veranstalter weltgrößte Fotomesse photokina findet vom 18.09.-23.09.2012 in Köln statt. Foto: Federico Gambarini dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Photokina 2012: слияние отраслей и технологий 18.09.2012

Экшн-камеры, фотоаппараты с поддержкой Wi-Fi и смартфоны со встроенной фотофункцией - важнейшие тенденции фото и видео представлены на крупнейшей в мире ярмарке Photokina в Кельне.
Photokina 2010: фотография как образ жизни

Photokina 2010: фотография как образ жизни 21.09.2010

HD, 3D и борьба систем: с 21 по 26 сентября в Кельне проходит на весь мир известная выставка фото-, видеотехники и технологий, где раз в два года отрасль представляет новинки для профессионалов и для любителей.
Standhostessen betrachten am Montag, 22. Sept. 2008, bei einer Vorbesichtigung auf der Weltmesse der Fotografie Photokina in Koeln Kameras. Vom 23. bis 28. Sept. 2008 zeigen insgesamt 1.579 Aussteller aus 46 Laendern ihre neuesten Produkte. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) --- Models look at cameras during a press preview tour of the 'photokina - World of Imaging' fair in Cologne, Germany, on Monday, Sept. 22, 2008. A total of 1.579 exhibitors from 46 countries will present their latest products and developments from Sept. 23 to 28, 2008. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

В Кельне открылась выставка фотоиндустрии Photokina 2010 21.09.2010

Выставка Photokina, проходящая с 21 по 26 сентября в Кельне, на этот раз посвящена цифровым камерам с технологией 3D и видеокамерам высокого разрешения HD. В мероприятии участвуют 1250 производителей из 45 стран.
Pressebild zweier Models mit Fotoapparatern, die auf der diesjährigen Photokina 2006 in Köln vorgestellt werden. UNdatierte Presseaufnahme

Фотоиндустрия подходит к выставке Photokina 2010 с хорошими показателями 14.09.2010

За неделю до открытия Photokina 2010 представители фотоиндустрии полны оптимизма. Социальные сети и переход "на цифру" сделали фотоаппарат предметом первой необходимости. Отрасль демонстрирует устойчивый рост.

Photokina 2008 – крупнейшая в мире выставка фото, кино и видеооборудования 30.09.2008

29.09.2008
In einer uebergrossen Objektiv-Dekoration werden am Montag, 22. Sept. 2008, bei einer Vorbesichtigung auf der Weltmesse der Fotografie Photokina in Koeln Neuheiten der Firma Zeiss vorgestellt. Vom 23. bis 28. Sept. 2008 zeigen insgesamt 1.579 Aussteller aus 46 Laendern ihre neuesten Produkte. (AP Photo/Hermann J. Knippertz) --- German Zeiss company presents their new products in a giant Zeiss Lens-shape booth during a press preview tour of the 'photokina - World of Imaging' fair in Cologne, Germany, on Monday, Sept. 22, 2008. A total of 1.579 exhibitors from 46 countries will present their latest products and developments from Sept. 23 to 28, 2008. (AP Photo/Hermann J. Knippertz)

Photokina 2008: фототехника умнеет на глазах 23.09.2008

23 сентября открылась Photokina - крупнейшая в мире международная выставка достижений в области фото-, кино- и видеооборудования, проводимая каждые два года в Кельне. В центре внимания - многофункциональные фотокамеры.
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