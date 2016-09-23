Photokina 2010: фотография как образ жизни

HD, 3D и борьба систем: с 21 по 26 сентября в Кельне проходит на весь мир известная выставка фото-, видеотехники и технологий, где раз в два года отрасль представляет новинки для профессионалов и для любителей.