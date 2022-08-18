Переговоры Сербии и Косово в Брюсселе завершились безрезультатно

Переговоры между Сербией и Косово при посредничестве Европейского Союза в Брюсселе завершились без результатов. "К сожалению, мы не достигли соглашения", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вечером в четверг, 18 августа по окончании встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Республики Косово Альбином Курти.

Вместе с тем, по словам Борреля, это еще не конец попыток урегулирования, в ближайшие дни состоятся новые переговоры. "Я не сдаюсь... Мы должны искать решение", - подчеркнул глава европейской дипломатии. Он провел отдельные встречи с Курти и Вучичем, после чего пригласил балканских политиков за один стол в рамках "диалога Белград - Приштина", который ведется при посредничестве Еврокомиссии с 2011 года.

Еще до переговоров Вучич не проявлял оптимизма относительно достижения договоренности. "Хотя я и продолжаю надеяться на какое-то решение, я по-прежнему настроен скептически", - написал он в Twitter. В свою очередь Курти раскритиковал "противозаконные сербские структуры", которые воздвигают баррикады на севере Косово.

Конфликт Сербии и Косово

Конфликт между Сербией и Косово в очередной раз обострился в конце июля, когда Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде в регион граждане Сербии, а также перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косова сербам. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти в Приштине отложили введение новых правил до 1 сентября.

В 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также пять стран ЕС, Китай и Индия.

Сербия также стремится к вступлению в ЕС и в этой связи обязалась нормализовать отношения с Косово. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС. Вступление Косово в ООН блокирует Россия.

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