Пекин установил контроль над избирательной системой Гонконга

Руководство КНР утвердило план радикальной реформы избирательной системы бывшей британской колонии Гонконга, имеющей ныне статус специального административного района Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин по вторник, 30 марта, распорядился об обнародовании плана, который позволит Пекину получить контроль над отбором кандидатов для парламентских выборов в этом регионе и отстранять от участия в выборах определенных кандидатов.

Поправки к законодательству о выборах в Гонконге были единогласно одобрены Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Делегаты съезда ВСНП инициировали реформу избирательной системы Гонконга в середине марта, с тем чтобы Гонконгом впредь управляли лишь "патриоты". В числе прочего, Пекин получил право вето, чтобы отстранять от участия в выборах в Гонконге неугодных кандидатов.

Под контролем Пекина

Согласно реформе, количество мест в парламенте Гонконга увеличится с 70 до 90. Впредь прямым голосованием будут избираться уже не 35, а лишь 20 депутатов. 40 депутатов будут назначаться лояльным Пекину комитетом, а остальные 30 - избираться из представителей определенных отраслей, которые традиционно также лояльны китайскому руководству.

Политические взгляды будущих кандидатов в парламент Гонконга будут подвергаться проверке. Комитет, который будет заниматься этой проверкой, сформируют из представителей администрации Гонконга. В процедуре допуска кандидатов к выборам будет задействован и новый национальный аппарат органов безопасности.

Реформа избирательной системы Гонконга подвергалась резкой критике в мировом сообществе и до ее одобрения. ЕС и США констатировали факт вопиющего нарушения автономии Гонконга, а госсекретарь США Энтони Блинкен называл реформу "прямой атакой на автономию", обещанную гонконгцам согласно совместной китайской-британской декларации 1997 года.

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