 Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2021

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Россия

Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Законопроект о легализации эвтаназии передан на подпись президенту Португалии. Если документ будет утвержден, эвтаназия станет доступна для граждан Португалии и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.

Парламент Португалии

Парламент Португалии (фото из архива)

Однопалатный парламент Португалии - Собрание республики - в пятницу, 29 января, одобрил законопроект, которыйразрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В поддержку этого документа проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались.

Документ передан на подпись к президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Ему предстоит решить в ближайшие недели, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.

Только для граждан Португалии и лиц с видом на жительство

Если закон примут, лицам старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в прекращении жизни, если они неизлечимо больны, "на протяжении длительного времени" страдают от "невыносимых" болей, а также если их ментальное состояние допускает принятие подобных решений.

Процедура эвтаназии будет доступна только для граждан Португалии, а также для лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, чтобы исключить наплыва подобных пациентов из других государств.

Критики законопроекта, в частности представители домов престарелых, сильно пострадавших от пандемии, уже направили письмо в парламент с обоснованием, что сейчас - неподходящее время для его принятия. По словам подписантов, многие в настоящий момент испытывают "большую тревогу, страх в таких вопросах, которые касаются жизни и смерти", в связи с чем следует отложить данное решение.

Если Марселу Ребелу ди Соуза одобрит закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой - в мире, разрешившей эвтаназию, уточняет медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.

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    Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков


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