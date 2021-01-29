Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Однопалатный парламент Португалии - Собрание республики - в пятницу, 29 января, одобрил законопроект, которыйразрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В поддержку этого документа проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались.
Документ передан на подпись к президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Ему предстоит решить в ближайшие недели, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.
Только для граждан Португалии и лиц с видом на жительство
Если закон примут, лицам старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в прекращении жизни, если они неизлечимо больны, "на протяжении длительного времени" страдают от "невыносимых" болей, а также если их ментальное состояние допускает принятие подобных решений.
Процедура эвтаназии будет доступна только для граждан Португалии, а также для лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, чтобы исключить наплыва подобных пациентов из других государств.
Критики законопроекта, в частности представители домов престарелых, сильно пострадавших от пандемии, уже направили письмо в парламент с обоснованием, что сейчас - неподходящее время для его принятия. По словам подписантов, многие в настоящий момент испытывают "большую тревогу, страх в таких вопросах, которые касаются жизни и смерти", в связи с чем следует отложить данное решение.
Если Марселу Ребелу ди Соуза одобрит закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой - в мире, разрешившей эвтаназию, уточняет медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.
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Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков