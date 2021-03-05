Папа римский впервые в истории посетил Ирак

Пара римский Франциск в пятницу, 5 марта, прибыл с визитом в Ирак. Это первое в истории посещение страны главой Римско-католической церкви и в то же время - первая зарубежная поездка Франциска после начала пандемии коронавируса.

В международном аэропорту Багдада, где приземлился самолет понтифика, его встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. В видеопослании, которое Франциск записал накануне поездки, он сказал, что хочет посетить Ирак в роли "паломника примирения" и "желающего покаяться". Вместе с тем глава Римско-католической церкви призвал представителей всех религий, живущих в Ираке, "вместе создавать мирное будущее".

В начале 2000-х в Ираке проживало около 1,5 млн христиан. Сегодня их осталось лишь около 400 тысяч. Многие из них были вынуждены покинуть страну, спасаясь от войны и нападений на религиозной почве, в первую очередь - со стороны исламистов.

Христиане в Ираке

Во время приема у президента Ирака Бархама Салеха в первый день своего визита Франциск заявил, что защита всех политических, социальных и религиозных групп и соблюдение основных прав и свобод человека "имеют основополагающее значение". "Никто не должен считаться гражданином второго сорта", - подчеркнул понтифик. В свою очередь глава иракского государства отметил, что визит папы римского "наполняет жителей Ирака гордостью". По словам Салеха, Ирак невозможно себе представить без христиан и успеха регион добьется лишь тогда, когда покинувшие его из-за разного рода кризисов христиане вернутся туда по доброй воле.

Вечером 5 марта папа Франциск встретился с епископами, священниками и монахами в сирийской католической церкви Саидат аль-Неджат в Багдаде. В 2010 году этот храм подвергся нападению джихадистов, в результате которого погибли более 50 человек.

Ожидается, что к 8 марта (последний день визита папы римского в Ирак) понтифик проедет 1500 км по стране, путешествуя преимущественно в самолете или на вертолете.

Отмечается, что визит папы римского в Ирак связан с повышенными мерами безопасности. Всего за два дня до прибытия в страну понтифика, 3 марта, в результате ракетного обстрела используемой американскими ВС военной базы на западе Ирака погиб один гражданский сотрудник базы.

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