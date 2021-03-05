 Папа римский впервые в истории посетил Ирак | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Папа римский впервые в истории посетил Ирак

Глава Римско-католической церкви Франциск, находящийся с визитом в Багдаде, призвал правительство Ирака соблюдать права представителей всех религиозных групп.

Папа римский Франциск на приеме у президента Ирака Бархама Салеха, Багдад, 5 марта 2021 года

Папа Франциск на приеме у президента Ирака Бархама Салеха

Пара римский Франциск в пятницу, 5 марта, прибыл с визитом в Ирак. Это первое в истории посещение страны главой Римско-католической церкви и в то же время - первая зарубежная поездка Франциска после начала пандемии коронавируса.

В международном аэропорту Багдада, где приземлился самолет понтифика, его встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. В видеопослании, которое Франциск записал накануне поездки, он сказал, что хочет посетить Ирак в роли "паломника примирения" и "желающего покаяться". Вместе с тем глава Римско-католической церкви призвал представителей всех религий, живущих в Ираке, "вместе создавать мирное будущее".

В начале 2000-х в Ираке проживало около 1,5 млн христиан. Сегодня их осталось лишь около 400 тысяч. Многие из них были вынуждены покинуть страну, спасаясь от войны и нападений на религиозной почве, в первую очередь - со стороны исламистов.

Христиане в Ираке

Во время приема у президента Ирака Бархама Салеха в первый день своего визита Франциск заявил, что защита всех политических, социальных и религиозных групп и соблюдение основных прав и свобод человека "имеют основополагающее значение". "Никто не должен считаться гражданином второго сорта", - подчеркнул понтифик. В свою очередь глава иракского государства отметил, что визит папы римского "наполняет жителей Ирака гордостью". По словам Салеха, Ирак невозможно себе представить без христиан и успеха регион добьется лишь тогда, когда покинувшие его из-за разного рода кризисов христиане вернутся туда по доброй воле.

Вечером 5 марта папа Франциск встретился с епископами, священниками и монахами в сирийской католической церкви Саидат аль-Неджат в Багдаде. В 2010 году этот храм подвергся нападению джихадистов, в результате которого погибли более 50 человек.

Ожидается, что к 8 марта (последний день визита папы римского в Ирак) понтифик проедет 1500 км по стране, путешествуя преимущественно в самолете или на вертолете.

Отмечается, что визит папы римского в Ирак связан с повышенными мерами безопасности. Всего за два дня до прибытия в страну понтифика, 3 марта, в результате ракетного обстрела используемой американскими ВС военной базы на западе Ирака погиб один гражданский сотрудник базы.

Смотрите также:

  • Папа Франциск в Ватикане

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    "Добрый вечер" от папы Франциска

    Кардинал из Аргентины, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо приветствует верующих, собравшихся на площади у базилики Святого Петра в Ватикане, после того, как конклав из 115 кардиналов избрал его новым главой Римско-католической церкви. Папа Франциск стал первым за последние несколько столетий неевропейцем и первым представителем ордена иезуитов, взошедшим на Святой престол.

  • Встреча кардиналов, занимающихся реформированием церкви

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    8 кардиналов, реформирующих церковь

    Едва заняв пост главы Римско-католической церкви, папа Франциск коснулся тем, которые вызывали дискуссию еще до его избрания. Папа собрал консультативный совет из 8 кардиналов, который будет заниматься вопросами реформирования католической церкви. Ранее понтифик заявлял, что самая большая проблема Ватикана - это светскость, недостаток духовности и карьерные амбиции членов курии.

  • Папа Франциск и его старенький автомобиль Renault 4

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скромный понтифик

    Взойдя на Святой престол, кардинал Бергольо, иезуит, нарек себя Франциском в честь святого Франциска Ассизского - основателя Ордена францисканцев, покровителя бедных. Папа Франциск во всем демонстрирует скромность. На этом фото - автомобиль Renault 4, подаренный ему 30 лет назад пастором из Вероны. Папа охотно ездил бы на нем и сейчас, но это невозможно по соображениям безопасности.

  • Папа Франциск на Лампедузе

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Против безразличия в отношении слабых

    Гибель мигрантов, по морю добирающихся из Африки в Европу, - "как шип в сердце", сказал папа Франциск, впервые посетив Лампедузу в качестве главы Римско-католической церкви. Уже тогда, летом 2013 года, на итальянском острове находились тысячи беженцев, которые надеялись легальным способом оказаться в Европе.

  • Папа и голубь мира

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа-посредник и "мосты мира"

    К своей миссии возводить мосты, и не только между церковью и людьми, папа Франциск относится очень серьезно. В Центральной Африке и Колумбии он выступает посредником между сторонами конфликтов. Понтифик также пытается повлиять на то, чтобы между Вашингтоном и Гаваной закончился ледниковый период. А президента США Дональда Трампа призывает не возводить стену, а строить отношения с Мексикой.

  • Патриарх Кирилл и папа Франциск

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Контакт с верующими по всему миру

    Папа Франциск стремится налаживать связи между представителями разных конфессий. Он совершил молитву у Стены Плача в Иерусалиме, встретился с одним из мусульманских лидеров. В Каире отслужил мессу для коптов. В Мьянме выступил перед буддийскими монахами, а в Гаване встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом. Эти переговоры на Кубе стали первой встречей глав двух церквей с XI века.

  • Папа римский

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск и СМИ

    Папа Франциск не избегает общения с журналистами. А в одном из своих посланий, приуроченном ко Всемирному дню социальных коммуникаций, понтифик призвал сотрудников СМИ усилить противодействие фейковым новостям и не забывать о ценности человека. "Несмотря на недолговечность новостей, в пучине сенсационной прессы нельзя забывать, что в центре новости стоит человек", - написал папа римский.

  • Молодожены с папой Франциском

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Ближе к людям

    Во время своей поездки в Чили и Перу в январе 2018 году папа Франциск спонтанно прямо в самолете обвенчал молодую пару. Молодожены Паула и Карлос - члены экипажа, обслуживающего авиарейс, рассказали понтифику, что хотели бы обвенчаться. Папа римский помог осуществить их желание.

  • Папа Франциск общается с журналистами.

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск опасается ядерной войны

    Папа Франциск предупредил о реальной опасности ядерной войны. "Я действительно боюсь", - сказал Франциск, общаясь с журналистами во время полета в Чили. По мнению понтифика, мир находится на грани ядерной катастрофы. Комментируя случай ложной тревоги на Гавайях, Франциск заявил, что одного инцидента может быть достаточно для начала атаки с применением ядерного оружия.

  • Папа Франциск и Хуан Баррос

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скандалы в церкви

    Поездка в Чили была и экзаменом для папы Франциска. Католическая церковь в этой стране уже многие годы теряет свой авторитет - слишком часто местное духовенство оказывается замешанным в разного рода скандалах. Папа Франциск извинился за это. Но не уволил епископа Хуана Барроса, который остался на своем посту.

  • Папа на обложке журнала

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа на обложке журнала

    Папа Франциск быстро стал иконой для многих прогрессивных католиков и других христиан. Даже неверующие выражают одобрение действиями понтифика, который проводит отличающийся от его предшественника папы Бенедикта XIV курс. После 10 месяцев пребывания на посту главы Римско-католической церкви фотография папы Франциска украсила обложку журнала Rolling Stone.

  • Плакаты, критикующие папу Франциска

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Критика из Ватикана

    Очень часто избранный папой Франциском курс на реформирование церкви подвергают критике, как и самого папу, который якобы не терпит никаких возражений в Ватикане. Многие оппоненты считают, что папа Франциск слишком "земной", его смирение - "показное", а его присутствие в медийном пространстве "недопустимо". Они опасаются, что церковь может лишиться своего духа, потерять свою святость.

    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Смотреть видео 26:01

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк о Трампе, Боге и Папе Римском

Аудио- и видеофайлы по теме

Папа римский Франциск посетил бывший концлагерь Освенцим  

Папа римский в Грузии: визит под знаком примирения  

Реклама

Самые читаемые

Тихановская: Экс-глава МВД Беларуси "рассказал, как мы победим"  

Когда закончится пандемия? Ответы экспертов  

Комментарий: Бесплодные усилия Путина - прошлое не привлекает молодежь  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно